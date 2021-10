Alonso: "Podemos terminar el año muy fuertes"

El piloto español Fernando Alonso, que el próximo fin de semana disputará el Gran Premio de Italia, cree que pueden terminar el año muy fuertes, como ocurrió el pasado año, en declaraciones a la página de internet del equipo."Tenemos un coche competitivo, pero no hemos podido demostrar su verdadero potencial. Habíamos mostrado que éramos rápidos en Nurburgring, Budapest y Valencia, pero por varias razones no hemos podido sumar los puntos que deberíamos, sin embargo sigo mirando adelante yy creo que podemos terminar el año muy fuertes", comentó el piloto asturiano de Renault.Con respecto al escenario del próximo Gran Premio, el Autódromo Nacional de Monza, dice que "es una pista especial, la más rápida del año y el coche lleva muy poca carga aerodinámica, por lo que el comportamiento del mismo es extraño, muy ligero y te falta agarre en las curvas".Señala Fernando Alonso que "otros años entrenábamos en Monza antes de la carrera, porque se necesitan unos reglajes especiales para el coche, pero como no podemos hacerlo el viernes tendremos mucho trabajo para encontrar un buen equilibrio. Se necesita un coche que sea rápido en la recta y estable en las frenadas y en los pasos por los bordillos de las variantes".Por último, sobre el Gran Premio de Bélgica en el que tuvo que abandonar, señala quede luchar por el podio y sumar unos puntos importantes. Es cierto que en la clasificación el coche no estuvo muy bien, pero en carrera era más competitivo y las cosas se presentaban bien hasta mi primera parada, cuando nos dimos cuenta de que el coche estaba dañado".El piloto italiano Vitantonio Liuzzi será el sustituto de su compatriota Giancarlo Fisichella al volante del Force India, anunció este lunes la escudería de Vijay Mallya. Liuzzi, que, ocupa el monoplaza que deja vacante 'Fisico' tras su marcha la semana pasada a Ferrari como reemplazo del brasileño Felipe Massa, lesionado desde su incidente en el Gran Premio de Hungría del pasado mes de julio."Estoy encantado de darle a 'Tonio' la oportunidad de volver a sentarse en un coche en el que sé que ha estado deseando estar en los dos últimos años", indicó al respecto Mallya.El patrón de Force India recordó que su equipo está ahora "en una posición competitiva" y que necesitaban un piloto que pudiese "continuar con este momento". "Será su oportunidad para demostrar que tiene el compromiso, la velocidad y el profesionalismo y estoy seguro que la aprovechará", afirmó.Por su parte,, sobre todo en su Gran Premio de "casa' que se celebrará este domingo en el circuito de Monza. "Aprecio esta oportunidad que me da Vijay, particularmente ahora que el Force India está funcionando bien. Confío en poder seguir con su progreso", aseguró., y aunque es desafortunado llegar como resultado directo del percance de Felipe Massa, es mi oportunidad para demostrar a la gente lo que puedo hacer", sentenció.Liuzzi era el probador de la modesta escudería desde 2008 y su última carrera en el Mundial de Fórmula 1 fue hace dos años con Toro Rosso. Acumula un total de 39 Grandes Premios y su mejor resultado fue precisamente en su último año con un sexto lugar en el Gran Premio de China, que estuvo marcado por la persistente lluvia.