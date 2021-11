Fernando Alonso, una calle de Oviedo

El piloto asturiano de Formula 1 Fernando Alonso ha recibido con "orgullo" la placa de la calle que recibirá su nombre y destacó la "ilusión" que le hace correr en Oviedo, su ciudad natal.



En una rueda de prensa celebrada en el Teatro Campoamor antes de comenzar el último 'roadshow' del equipo ING Renault F1 en la capital asturiana, Fernando Alonso descubrió el nombre de la calle con su nombre, la misma calle en que creció.



Además, el alcalde de la ciudad, Gabino de Lorenzo, le hizo entrega de una réplica enmarcada e incidió en que una votación popular ha hecho posible el cambio de nombre de la vía, hasta ahora calle del Capital Almeida y afectada por la Ley de Memoria Histórica. Asimismo, Alonso regaló una maqueta del 'R28' a la ciudad de Oviedo.



Fernando Alonso mostró su alegría por poder hacer una exhibición en su ciudad, por las calles por las que ha crecido y ha pasado su infancia. "Nunca te imaginas que algún día vas a estar aquí, delante de tu gente con un F1 y todo el mundo va a estar expectante para verte", dijo emocionado. "Hoy ha llegado ese día y es algo que nunca olvidaré, y tendré para siempre en mi recuerdo", añadió diciendo que es uno de los momentos "más especiales" en su vida.



En respuesta a los medios de comunicación sobre qué produce más vértigo, si pilotar un F1 o entrar a formar parte del callejero, Alonso dijo que tener una calle, más que vértigo le produce "satisfacción y orgullo". "Es increíble poder tener una calle en mi ciudad, y no una calle cualquiera, la calle en la que he vivido 20 años. La calle Capitán Almeida que tengo en el carné de conducir ahora va a pasar a llamarse Fernando Alonso. Es algo difícil de explicar, es una alegría", aseveró.



Asimismo, comentó que pertenecer al callejero de la capital asturiana estará ahí "toda la vida", mientras que la Formula 1 "se acabará, pero hay muchas cosas, como la calle y otras cosas que me están sucediendo, que van a estar ahí toda la vida y va a ser una alegría en el futuro verlas".



Además, dijo que hoy se acordará de mucha gente y de aquellos que no están también. Así, hizo mención a familiares que ha perdido y que "les hubiese gustado estar aquí hoy" en la exhibición y viendo una calle con su nombre. "Nos verán desde arriba", apuntó.



Fernando Alonso también hizo mención a los intentos previos por acercar a Oviedo la exhibición de su F1. Así, dijo que hubo años en los que se estuvo cerca pero no llegó a concretarse la ocasión, mientras que éste finalmente se ha conseguido. Al respecto, agradeció la voluntad de Renault y del Ayuntamiento de Oviedo.



En este sentido, el alcalde Gabino de Lorenzo incidió en la relevancia que tiene para una ciudad como Oviedo disfrutar de un espectáculo de tal calado.



Además, recordó la visita de Fernando Alonso y su padre hace 14 años al despacho de Alcaldía para contarle sus sueños de ser piloto de Fórmula 1. Al respecto, afirmó que Alonso es un ejemplo de que cuando uno cree en sus posibilidades y lucha puede lograr las metas que se proponga. También tuvo palabras de elogio para su padre, José Luis Alonso por todo lo que trabajó para que su hijo fuera "un ídolo mundial y un gran hombre".



El director general de Renault en España, Armando García Otero, comentó en su intervención que tras la marca "hay personas que cada vez que Alonso se sube al coche intentan empujarle lo mejor que pueden", a la vez que resaltó la elevada expectación por el evento. "Renault es una marca cercana y nos gusta estar con la gente, así que qué mejor que estar entre la gente", dijo sobre el roadshow' del equipo ING Renault F1 en la capital del Principado.



La afición apoya a Alonso en la investigación de la FIA



Por otra parte, Fernando Alonso rehusó responder a los medios de comunicación sobre la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que anunció ayer que investigará la victoria del piloto asturiano el año pasado en el Gran Premio de Singapur, a raíz de las declaraciones de su compañero de entonces, el brasileño Nelson Piquet Jr.



Mientras Alonso se mantuvo en silencio tras la pregunta, el conductor del acto en el Teatro Campoamor se limitó a hacer referencia al comunicado remitido ayer por Renault en referencia al caso.



Respecto a los aficionados, Fernando Alonso dijo que no tiene "nada que decirles" ya que saben que son su "gran apoyo y fuerza". "En los momentos buenos están ahí y en los momentos malos siguen estando ahí", remarcó.



"En las carreras que hemos hecho este año, la mitad de las banderas que hay en el circuito son banderas de Asturias y eso da una sensación de agradecimiento infinito. Corra con quien corra van a estar ahí y seguirán yendo de azules y con las banderas de Asturias porque es lo que todos los asturianos sentimos", concluyó en referencia a la petición que hizo hace unos años a su afición para siguiera siendo "la marea azul".