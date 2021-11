Abel, a la espera de un último fichaje

Abel Resino, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó que es "posible" que llegue "a última hora" algún fichaje al conjunto rojiblanco, en el que destacó que está "contento" con su actual plantilla, "que está trabajando muy bien y teniendo un comportamiento fantástico".



"Es posible que a lo mejor haya algo a última hora. Ya sabemos que todo el mundo se pone nervioso en las últimas 48 horas y el mercado se suele mover incluso más a veces que en todo el verano entero. Se ha movido poco y es posible que se mueva algo", dijo el técnico, preguntado por la llegada de más fichajes al club.



Los intentos de fichar en los últimos días previos al cierre del mercado, según Abel, "es algo que en el mundo del fútbol a veces es así".



"Yo tampoco comprendo mucho que todos los equipos, no sólo el Atlético de Madrid, agoten hasta el último segundo, salvo los que lo tengan muy claro, pero el resto siempre se quedan cosas. Cuestión también de negociaciones. A veces los mercados son más baratos cuando se agotan las posibilidades", destacó.



En cualquier caso, el entrenador, preguntado por si está satisfecho con su plantilla, aseguró que "ya no es una cuestión de estar contento o no". "Yo estoy contento con mis jugadores, voy a seguir trabajando con ellos, con los que hay o los que pudieran venir, y es una cuestión que es así", declaró.



"Ahora, entrar en valoraciones si estás contento o no ya no sirve para nada. Es lo que hay y ya está. Yo estoy contento, estamos trabajando muy bien, el equipo está teniendo un comportamiento fantástico y yo espero que esa asignatura que nos queda siempre seamos mucho más regulares que el año pasado", indicó.