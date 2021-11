Busquets: "No viene a cuento que Valdano se ponga medallas por lo de Milito"

El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets respondió a los comentarios que hizo Jorge Valdano a una agencia alemana sobre el acierto al no fichar en su momento a Gaby Milito para el Madrid. El azulgrana afirmó que "no viene a cuento" ponerse medallas por eso y añadió que lo "importante" es que el argentino "se recupere" lo antes posible.



También comentó las críticas del director deportivo del Madrid hacia los cánticos de 'Visca Catalunya' en las celebraciones de los títulos. "Todo lo que diga la gente es respetable, como lo que dice él o cualquier jugador. Cada uno tendrá sus motivos, si lo queremos decir lo diremos y si ellos quieren decir 'Viva la Comunidad de Madrid' está bien, cada uno con lo que quiera", explicó.



A pesar de las palabras de Valdano, el centrocampista afirmó que "sólo" piensan en lo suyo. "No entraré en lo que digan o lo que dejen de decir, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro", apuntó.



El equipo merengue es el gran favorito, en principio, junto con el azulgrana para conseguir el título de Liga, pero Busquets no descartó a otros equipos. "Quizá somos los mayores rivales pero no podemos descartar a Sevilla, Valencia, Villarreal, que están jugando muy bien. Somos los dos rivales a batir, con un mayor presupuesto y mejor plantilla, pero será difícil porque la liga española es la más dura", subrayó.



Por otro lado, el viernes el Barcelona puede ganar el segundo título de la temporada y el canterano confirmó que su motivación es "máxima", y que el equipo es una "piña" para no "desaprovechar" esta oportunidad. "Desde el momento en que llegué el vestuario ha sido una piña, lo demostramos el año pasado y de momento sigue igual. En el futuro no te puedo decir, porque tampoco estaba en la Supercopa que perdimos ante el Sevilla, pero sí sé que el equipo tiene mucha ambición", señaló.



"Lo de Chygrynskiy es cosa del míster"



La gran incógnita antes del cierre del mercado futbolístico, el próximo lunes, es la posible incorporación de Chygrynskiy a la plantilla azulgrana. "Esto es cosa del míster. Él cree que tiene que venir y que nos puede ayudar, si él lo piensa tendrá razón. Conoce a los jugadores mejor que nadie y sabe sus funciones, si él lo cree así vendrá, nos ayudará y será de un gran nivel", expresó.



Busquets se prepara para afrontar su segunda temporada en el primer equipo después de un año en que "nadie pensaba" que jugaría tantos minutos. El centrocampista aseguró que su objetivo este año es "aprender" y jugar "tanto o igual" que el año pasado.



Ahora hay varios jugadores de la cantera que se encuentran en la misma situación en la que él se encontraba hace ahora doce meses. El azulgrana les aconsejó "tranquilidad" ya que tienen mucho "nivel técnico y físico". "Hacen lo que les gusta y está muy bien. Que estén tranquilos y que cuando el míster les dé minutos que los aprovechen, que no se pongan nerviosos y que jueguen como saben", espetó.



Por último, tuvo unas palabras de recuerdo para su compañero Jorquera, quien después de quince años en el Barcelona se despidió para jugar en el Girona. "Siempre que un compañero se va es difícil pero eso son cosas del fútbol. Es alguien que siempre ha hecho muchas cosas por este equipo y sólo quiero desearle mucha suerte", concluyó.