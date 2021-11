Drogba le da la primera victoria al Chelsea

El Chelsea del italiano Carlo Ancelotti estrenó la Premierpor 2-1, firmada por el marfileño Didier Drogba en el estadio de Stamford Bridge en el encuentro adelantado del sábado.El conjunto de Londres, que el pasado fin de semana ganó la Community Shields ante el Manchester United en la tanda de penaltis, encajaba el primer gol del compromiso de hoy, un tanto del irlandés Stephen Hunt a los 28 minutos.La jugada comenzó con un lanzamiento de falta de George Boateng, del Hull, que no despejó del todo John Mikel Obi y que recogió Hunt para poner a su equipo por delante.Por cierto, que la afición "blue" no olvida ycada toque del balón que protagonizaba el jugador irlandés, responsable -cuando aún militaba en el Reading- de la dura colisión con Petr Cech que ocasionó una grave lesión de cabeza al portero del Chelsea.El once de Ancelotti logró nivelar el marcador con una acción del punta marfileño Didier Droga, que dio la victoria a los locales en el último minuto de partido.