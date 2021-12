Williams se opone a que Schumacher pruebe antes de Valencia

La escudería Williams se ha opuesto a que el alemán Michael Schumacher, que sustituirá en Valencia al accidentado brasileño Felipe Massa, pruebe durante una jornada el F60, tal y como había solicitado la escudería Ferrari. El equipo Red Bull también ha mostrado su oposición.



Para que pudiera realizar esta prueba, Ferrari necesitaba la aprobación del resto de los equipos que participan en el mundial de Fórmula Uno y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



Williams considera que esta prueba es contraria al reglamento, que prohíbe cualquier tipo de pruebas durante la temporada: "Nos alegramos del regreso de Michael Schumacher a la Fórmula Uno, pero cualquier tipo de prueba está prohibida. Una regulación claramente establecida por la FIA y respetada por todos los equipos".



Según el director de Williams, "fue por esta razón que Alguersuari, quien debutó en Hungría, no tuvo la oportunidad de familiarizarse con el Toro Rosso, antes de la carrera".



Para Frank Williams, de realizarse esta prueba, supondría un agravio comparativo, "no veo ninguna diferencia entre la situación de Alguersuari y Schumacher" y considera que cualquier desviación de la norma crearía un precedente para el futuro.



El equipo Red Bull también se ha mostrado contrario a que Schumacher pueda realizar pruebas con el F60. Su director, Cristian Horner ha dicho que el alemán no debe ser tratado de forma diferente al español Jaime Alguersuari.



La pasada semana Michael Schumacher estuvo rodando en el circuito de Muguello, propiedad de Ferrari, con un viejo modelo F2007 calzado con los neumáticos que utilizan los GP2, para acostumbrarse a las ruedas lisas y ahora la escudería Ferrari pretendía que pudiera rodar durante una jornada con el F60 de este año, para lo que necesitaba la aprobación del resto de los equipos, algo que no ha sucedido.