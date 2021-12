Dudek: "No es fácil negociar con Benítez"

Jerzy Dudek, portero polaco del Real Madrid, aseguró en rueda de prensa que "no es fácil" negociar con el entrenador del Liverpool Rafael Benitez, con cuyo club el conjunto blanco intenta concretar el fichaje del centrocampista Xabi Alonso.Dudek, ex jugador del Liverpool, coincidió con el técnico durante su estancia en la Premier League. El guardameta asegura conocer "muy bien" a Benitez y dejó caer que la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid no será fácil."Todo el mundo pregunta por Xabi Alonso. Es un jugador muy bueno. Tiene mucha calidad en el medio del campo.. A ver... me gusta mucho. No sólo es buen jugador, es buena persona. Espero que venga. Conozco muy bien a Rafa Benítez y no es fácil negociar con él. Es un entrenador muy duro. Quiere hacer las cosas a su manera", explicó.Además, también habló sobre Álvaro Arbeloa , con quien también coincidió en el vestuario de los "reds" y cuyo fichaje ha sido confirmado oficialmente por el conjunto inglés."Es un jugador muy completo. En los últimos tres años está mejorando mucho. Puede apoyar a este equipo en la defensa. Me gusta mucho. Es mi amigo. Es un buen jugador también", dijo.Respecto a sus últimas apariciones bajo los palos del equipo, en tres partidos consecutivos, se mostró "muy contento" por poder de jugar y afirmó que necesita "aprovechar las vacaciones" de su compañero Iker Casillas."He jugado últimos tres partidos y me fue bien. A ver qué pasa en otros partidos, en los que hay retos como el de la, en los que no hay que motivar a los jugadores. A ver si podemos ganar nuestro primer trofeo", apuntó.Sobre su, señaló que cuando acabó la pasada temporada no pensaba que iba a continuar en la entidad madridista, pero desveló que cuando recibió la llamada de Jorge Valdano, y tras hablar con la familia, tardó dos días en responder que seguiría una campaña más."En los últimos seis meses hubo especulaciones en la prensa. Hay muchos cambios aquí. Pensaba que no tenía posibilidades, pero al final, con mucho gusto he renovado por un año y estoy muy feliz. Mi familia también. Es difícil cambiar un equipo por un año y luego por otro. Es complicado cambiar de país y cosas nuevas. Me gustó mucho poder estar aquí".Por último, habló sobre los goles que está encajando el Madrid en los partidos de pretemporada, casi todos a balón parado. "No me voy a preocupar. Estamos en la pretemporada, en tres partidos ha jugado casi todo el equipo. No estamos jugando con la misma defensa. Seguro que vamos a trabajar mejor los balones parados. Estamos con mucho trabajo físico y pienso que en próximas semanas vamos a mejorar en la defensa", finalizó.