Alonso aspira a podio en el estreno de Alguersuari

Fernando Alonso espera conseguir su primer podio de la temporada en el GP de Hungría, un trazado en el que en sus dos últimas visitas firmó una cuarta posición, en la que será una carrera marcada por un nuevo duelo entre los Brawn y los Red Bull, pero sobre todo por el estreno de Jaime Alguersuari con Toro Rosso, que le convertirá en el piloto más joven de la historia en debutar al volante de un Fórmula 1.El asturiano, quien en su día también ostentó el honor de ser el más joven, cuenta con una amplia experiencia, demostrada con creces con sus dos Mundiales ganados, aunque no parece suficiente para firmar una buena temporada con su Renault. No obstante, lasesperanzan al piloto."Quiero pensar que tenemos posibilidades de estar cerca del podio, pero no lo sé", dijo en la entrega que este miércoles realizó Cajastur de las becas que llevan su nombre. "l. Sólo pienso en hacerlo lo mejor posible, pero hay que esperar al fin de semana. Ojalá el coche se adapte como en Alemania", manifestó el asturiano.La pista húngara se adapta muy bien al pilotaje de Alonso, pues en este circuito consiguió ganar su primera carrera en la Fórmula 1, en la temporada 2003. Además, la siguiente temporada, hizo podio al terminar tercero, aunque hasta las temporadas 2007 y 2008 no volvió a hacer buenos resultados -con ambos cuartos puestos-.Una vez más, sin embargo, los grandes favoritos para hacerse con el triunfo serán los pilotos de Brawn GP y Red Bull. Estos últimos, pilotados por el joven alemán Sebastian Vettel y por el veterano australiano, quien llega pletórico a la cita tras conseguir, en el pasado GP de Alemania, su primer triunfo en el Mundial de Fórmula 1.El inglés, gracias al extraordinario e inesperado rendimiento de los Brawn, empezó la temporada como un rayo, con victoria en las dos primeras carreras y, tras ser tercero en China, volvió a la racha de victorias en Bahrain para enlazar cuatro triunfos consecutivos -Bahrain, España, Mónaco y Turquía-.Sin embargo, en las dos últimas citas se cambiaron las tornas y fueron los Red Bull quienes se llevaron el gato al agua. Primero Vettel en Silverstone (Gran Bretaña) y después Webber en Nürburgring (Alemania) han evitado que, por primera vez en el Mundial, los Brawn GP hayan estado más de una carrera consecutiva sin subir al primer escalón del podio.No obstante, escuderías como Ferrari, Williams o Renault quieren acabar de una vez con la hegemonía de Brawn y Red Bull., en un discreto quinto lugar en el Mundial de pilotos, firmó el segundo podio para los del 'Cavallino Rampante' con su tercer puesto en Alemania. Ahora, aspiran a consolidarse entre los mejores, posición que hasta el presente Mundial siempre habían ocupado.Por otra parte, el vigente campeón del mundo, el británico(McLaren-Mercedes), lleva ya cinco carreras consecutivas fuera de las posiciones de puntos y aún no ha conseguido subir en ninguna ocasión al podio, por lo que en la escudería británica urge hacer un buen resultado.El catalán Jaime Alguersuari entrará en la historia en este GP de Hungría, pues Budapest será el escenario del, hasta ahora, debut del piloto más joven de la historia al volante de un monoplaza de la Fórmula 1.Y es que el vigente campeón de la prestigiosa Fórmula 3 británica se sentará a los mandos del Toro Rosso con, lo que le permitirá superar a Mike Thackwell, que en 1980 debutó en el Gran Premio de Canadá con 19 años, 5 meses y 29 días."Soy consciente de que me enfrento a un reto muy difícil porque llegar a la Fórmula 1 nunca es fácil, y hacerlo en mitad de la temporada es incluso más duro, y más sin haber probado", explicó el barcelonés, que debutará después de haber completado una gran actuación en el circuito de Le Mans durante las World Series by Renault.Las expectativas para su primera carrera deben ser las de, y es que el joven piloto todavía no ha tenido tiempo suficiente para hacerse de manera adecuada con su nuevo monoplaza, mucho más grande y potente que el que conducía hasta ahora. Sin embargo, el haber sido piloto probador de Red Bull le ayudará en su proceso de adaptación.