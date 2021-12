Alonso: "Alguersuari está sobradamante preparado"

Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula uno, afirmó que no tiene "ningún problema con la precocidad de Jaime Alguersuari", el piloto español de 19 años que el domingo, en el GP de Hungría, se convertirá en el más joven debutante en el Mundial "Todas las referencias que tengo de Alguersuari son muy buenas., así que no hay que preocuparse", comentó Alonso durante el acto en que el asturiano se reunió con los beneficiarios de la beca Cajastur-Fernando Alonso de Ingeniería de Automoción Deportiva."No he podido hablar con él, pero mañana lo haré en la llegada al circuito. No hace falta que le dé consejos. La Fórmula 1 es lo que más repercusión tiene, pero no encontrará muchas diferencias respecto a las otras categorías en las que ha corrido", aseguró Alonso.Las posibilidades de Alguersuari en Fórmula uno "dependerán del coche Toro Rosso, que hasta ahora ha sido regular", advirtió Alonso al ser preguntado por las opciones del debutante."Lo que hay que mirar en Alguersuai", subrayó, "es el futuro. Soy partidario de empezar lo más joven posible en el deporte. Alguersuari está sobradamente preparado, pero no creo que desde España tengamos que presionarle. Sumar puntos será el futuro. Le felicito y le deseo un futuro espléndido", afirmó el piloto de Renault.Con respecto al presente campeonato, Alonso destacó el buen trabajo de Red Bull: "Los demás no hemos sabido hacerlo tan bien como Red Bull, así que tendremos que ponernos manos a la obra", y sobre el GP de Hungría sigue pensand en el podio: "no sé qué posibilidades tengo de subir al podio. Hoy, miércoles, quiero pensar que podemos acercarnos, pero no siempre es posible".Alonso, de cuyo posible fichaje por Ferrari se viene hablando durante los últimos años, no quiso hacer ningún comentario al respecto, y con respecto a sus aficiones, aseguró que el próximo domingo, después de la carrera de Hungría, estará más pendiente del Tour de Francia que de las carreras de motos en Donington Park.Al final del acto estuvo departiendo con los becarios, que en otoño seguirán un curso en la universidad de Oxford Brookes y recibirán cada uno 36.000 euros para su formación. Siete becarios de la primera promoción ya se han incorporado a empresas de automoción deportiva, de las cuales cuatro son equipos de Fórmula Uno.