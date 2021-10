Xabi Alonso, vía libre para negociar con el Madrid

23.00. Reunión por Filipe Luis

El Bayern Munich no discutirá la venta de centrocampista Franck Ribéry, incluso si reciben una oferta de más de 70 millones de euros por él, según a afirmado este martes el gerente del club Uli Hoeness.



Ribéry dijo a principios de este mes que quería abandonar el club alemán después de dos temporada y expresó su deseo de jugar en el Real Madrid. Por su parte, el Bayern ha mantenido siempre que el francés cumplirá su contrato que finaliza en 2011.



"Él sin duda se quedará", dijo Hoeness al periódico local TZ, un día después de que Ribéry se retirara del entrenamiento, por segunda vez en los últimos días, a causa una lesión de rodilla. "No estamos dispuestos a hablar, ni siquiera por una oferta de 70 millones o más", dijo Hoeness.



Hoeness también quiso aclarar los rumores aparecidos en los medios de comunicación Ribery acerca de las lesiones de Ribéry: "Sólo está lesionado, como cualquier otra persona", concluyó.

Sin salir de La Coruña, José Carlos Lages, representante de Filipe Luis, llegó la ciudad para reunirse con el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, para estudiar el futuro del lateral. (Efe)La situación del brasileño se está volviendo insostenible, el jugador presiona porque desea que se haga efectivo su traspaso al FC Barcelona que ha ofrecido una cantidad superior a los 8 millones de euros.La gran campaña realizada por el futbolista le ha abierto las puertas de un grande como el Barça y el Deportivo lo dejará marchar siempre y cuando lo haga por una cantidad económica razonable y acorde con su calidad.El Deportivo ha anunciado hoy que demandará por la vía judicial al guardameta canario Fabricio Agosto Ramírez porque considera que le pertenece, aunque se ha sabido que jugará el próximo año en el Real Valladolid. (Efe)Esta mañana se dieron cita en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) los abogados del conjunto herculino y los del meta de Las Palmas de Gran Canaria para intentar forzar un acuerdo que no llegó a producirse.El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que no harán ninguna locura por David Villa y que, si el Valencia no cede en sus pretensiones, el conjunto azulgrana fichará a otro delantero más barato.El dirigente azulgrana no está dispuesto a pagar los 50 millones de euros que pide el Valencia. "No estiraremos más el brazo que la manga. Haremos los retoques que tengamos que hacer, pero los jugadores que nos interesan los tenemos que conseguir en unas condiciones razonables", manifestó."Siempre he dicho que Villa es un jugador que podía interesarnos en una condiciones determinadas, pero si éstas son se dan, tendremos que activar otras opciones igualmente válidas y evaluaremos cuál de ellas vendrá en las condiciones que a nosotros nos interesan", advirtió.El Barcelona tampoco cederá en el caso de Filipe Luis, lateral del Deportivo de La Coruña por quien Agusto César Lendoiro pide 14 millones de euros, cuando el Barcelona no está dispuesto a pagar más de 9.El delantero del Sevilla -de momento- Luis Fabiano podría ver resuelto su particular 'culebrón' veraniego y recalar definitivamente en el Milán. El principal problema para el club hispalense es que no tiene el 100% de los derechos del jugador, sino que el 65% de los mismos pertenece a un grupo inversor brasileño cuyos representantes, según el diario As , están en la capital lombarda para negociar el traspaso del delantero.La plantilla del Real Madrid capitaneada por Raúl González, tiene los mismos deseos que su nuevo entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, que públicamente pidió dos jugadores de centro del campo, Xabi Alonso y el francés Frank Ribery, a los que hoy también elogió el 7 blanco. (Efe)Si en el día previo al inicio de la primera fase de la pretemporada madridista en Irlanda fue Pellegrini quien especificó en sus necesidades para cerrar la plantilla, hoy fue Raúl el que especificó con dos nombres que serían muy bien recibidos por la plantilla en su deseo de volver a luchar por todos los títulos: Xabi Alonso y Ribery."Me gustaría que viniese Xabi Alonso porque es un gran jugador", dijo con rotundidad el capitán del Real Madrid que posteriormente trasladó la decisión final. "Tienen que decidirlo otras personas del club y el cuerpo técnico que ven lo que el equipo necesita".Con la misma claridad habló del extremo francés Frank Ribery, a quien Raúl considera en el presente uno de los jugadores que más pretendientes tienen por su calidad."Es un grandísimo jugador. Estamos en un momento que se repite cada verano con jugadores, a la espera. Si Ribery viene estaremos encantados de que forme parte del grupo, si llegan otros los acogeremos igual, pero está claro que es uno de los jugadores más deseados de Europa, con muchísima calidad. Sería bienvenido".El capitán del Barça sigue meditando sobre qué decisión tomar sobre su futuro . Aunque el equipo que dirige Guardiola le ha propuesto renovar dos años más por una cantidad muy similar a la actual, Puyol ha sido tentado por el Manchester City, al que se le ha unido el Milán de Galliani.Al parecer, el equipo inglés le ofrece doblarle el sueldo con lo que el el central percibiría una cantidad cercana a los 8 millones de euros. Por otro lado, estaría la propuesta del Milán, que tras la marcha de Maldini necesita un capitán en su zaga.El canterano del Barça nunca ocultó su admiración por los 'rossoneros', "si algún día dejo el Barcelona, mi primer destino sería el Milán". El equipo de Galliani cuenta con el atractivo deportivo para el central azulgrana. Primero fue el fichaje de Carlos Tévez -con rajada incluida para Ferguson- y ahora el Manchester City quiere hurgar en la herida de su 'vecino' con otra 'bomba' del verano: David Beckham [Goal.com] . De esta forma, el eterno capitán de la selección inglesa vería cumplido su deseo de volver a Europa, y más después del recibimiento que le ha dispensado Landon Donovan en Los Angeles Galaxy Las dificultades que está teniendo el fichaje de Mascherano por el Barça (que aumentarían en caso de que fructificara el de Xabi Alonso por el Madrid), hacen que el club que preside Joan Laporta piense en alternativas para el centro del campo, como la del danés Christian Poulsen. El ex del sevilla, ahora en la 'Juve' italiana, ya fue opción en su momento, pero se frustró con la llegada de Seydou Keita. Ahora vuelve a tomar fuerza la opción, según el diario Sport El Manchester City y el Chelsea están interesados en hacerse con los servicios del central luso del Oporto Bruno Alves, a quien el Barcelona presuntamente también desea, según publican hoy medios deportivos portugueses.Alves, de 27 años, ha levantado el interés del multimillonario City y del Chelsea londinense, que se prepara a buscar una solución a la eventual salida de su defensa estandarte, John Terry, tentado precisamente por los "Citizens".De este modo, el Barcelona tiene una fuerte competencia para contratar a un central robusto y poderoso en el juego aéreo, que se ha convertido en una referencia en el Oporto y en la selección de Portugal. Alves, cuyo contrato con el Oporto acaba en 2012, tiene un precio que ronda los 30 millones de euros.Jorge Valdano, director general del Real Madrid, es un "profundo" admirador del centrocampista portugués del Sporting de Lisboa Joao Moutinho, informa hoy la edición digital del diario luso "A Bola".Moutinho, situado en la "órbita merengue" por la prensa de su país, ha sido observado con atención por Valdano, quien se ha documentado sobre las cualidades del número 28 del Sporting, que se destaca por su regularidad, visión de juego y buen disparo.El jugador, considerado el pulmón del equipo de Paulo Bento y uno de los valores en alza del fútbol luso, prolongó el pasado abril su vinculación con "los leones" hasta 2014, con una cláusula de rescisión de 22,5 millones de euros. Con apenas 22 años, Moutinho es el capitán del club de Alvalade desde hace varias temporadas y es un asiduo en las convocatorias del seleccionar de Portugal, Carlos Queiroz.Preguntado ayer en un programa de radio sobre el presunto interés del Real Madrid en contratarle, el jugador dijo estar centrado en el Sporting, aunque no disimuló su ilusión por jugar algún día en Chamartín. "¿A quién no le gustaría jugar en el Real Madrid?", comentó.La bomba informativa la publica este martes el periódico británico 'The Times' . El entrenador del Liverpool, Rafa Benítez, ha aceptado que Xabi Alonso negocie con el Real Madrid su traspaso siempre que diga en público lo que ya ha hecho saber al equipo en privado: que le deje marcharse del Liverpool para fichar por el club blanco.Lo que pretende el entrenador español es mandar un mensaje a los aficionados del Liverpool: que él quiere que Alonso siga en el equipo, pero que no podrá hacer nada por retener a un jugador que ha expresado su deseo de cambiar de equipo.A partir de ahí, otra cuestión será el acuerdo económico entre los clubes, que no se han puesto de acuerdo. Las pretensiones del Liverpool han pasado de los casi 50 millones de euros a unos 37, pero todavía está lejos de la cantidad que el Real Madrid está dispuesta a desembolsar, que no supera los 30 millones.El Manchester City sigue en su campaña de hacerse con un equipo competitivo para la próxima temporada de la Premier y está en negociaciones para fichar al delantero togolés del Arsenal Emmanuel Adebayor, según informa hoy la BBC.El equipo que dirige Mark Hughes estaría dispuesto a pagar 25 millones de libras (29,1 millones de euros o 40,8 millones de dólares) por Adebayor, de 25 años, que ha jugado con los "gunners" las últimas tres temporadas procedente del Mónaco. Otros clubes, como el AC Milán y el Chelsea, han expresado su interés por el internacional africano.Sus últimos meses en el club de Londres estuvieron rodeados de cierta polémica porque un sector de los aficionados del Arsenal acusó al delantero de no esforzarse lo suficiente. El City quiere construir un nuevo equipo que le permita acercarse a los equipos de más nivel de la Premier y ya dado pasos importantes con los fichajes de Tévez y el paraguayo Roque Santa Cruz. Además, se ha hecho con los servicios del centrocampista inglés del Aston Villa Gareth Barry, al que también quería el Liverpool.El tiempo se acaba para los azulgranas. A menos de una semana de la vuelta al trabajo, la secretaría técnica blaugrana, a cargo de Txiki Begiristain, no ha cerrado ninguna incorporación ni otra baja que la de Sylvinho Mendes, cuyo contrato terminó el 30 de junio.A las decepciones de Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema, Dmitro Chygrynskyi, Franck Ribéry y otros habrá que sumar la de Javier Mascherano. Según Daily Mail, el Liverpool renovará esta semana el contrato del centrocampista, lo que quizás abra definitivamente las puertas del Real Madrid a Xabi Alonso.Begiristain no hizo llegar la oferta de 30 millones de euros por Mascherano, a pesar de que los agentes del jugador, a su paso por Barcelona, hicieron evidente su interés por un fichaje blaugrana.El Liverpool no estaría dispuesto a vender a su centrocampista Xabi Alonso por menos de 30 millones de libras (35 de euros), según publica la prensa inglesa en la que también se asegura que Rafa Benítez ha instado al jugador a expresar públicamente su deseo de marcharse si es eso lo que desea.Así, según algunos rotativos como el 'Daily Telegraph' el precio que piden los 'reds' es de al menos 30 millones de libras, mientras que el Real Madrid sólo pagaría 20.De hecho, desde el club blanco reconocen que el fichaje del centrocampista vasco es complicado, aunque, en principio el problema sólo sería económico, ya que los 'reds' no descartan tan radicalmente su traspaso como en el caso de Javier Macherano, imprescindible para el entrenador madrileño.La llegada de un centrocampista sería el broche del proyecto de Florentino Pérez (a la espera de la incorporación de un lateral) y, aunque en el Real Madrid estudian otras opciones, es notorio tanto que Xabi Alonso es el gran deseado como que el jugador quiere dejar el Liverpool.El fichaje de Ribéry, que este lunes se retiró del entrenamiento y es baja indefinida , se ha convertido en el culebrón del verano. Dado que el Madrid ha anunciado que no fichará a más delanteros, el Barça se ha quedado sólo para hacerse con los servicios del ariete del Bayern.El principal problema para contratar al internacional francés es su elvado precio: 80 millones de euros, cifra que el equipo que entrena 'Pep' Guardiola no está por la labor de hacer frente.A favor del Barça juega sus buenas relaciones con el presidente del Bayern, Karl-Heinz Rumennigge, y el hecho de que las relaciones de Ribéry con su entrenador Louis van Gaal no atraviesen su mejor momento.Ferguson dejó zanjado este lunes el interés del Manchester United por Agüero. "Con estas contrataciones concluyen nuestros negocios". El conjunto inglés se ha gastado 19 millones en los refuerzos para la próxima temporada: 16 ha pagado por Valencia al Wigan, tres, por Obertan al Girondins y Owen se ha marchado a Manchester gratis. Por tanto, el principal equipo interesado en el delantero rojiblanco se retira de la carrera por contratarle.De esta manera, Alex Ferguson acaba con las especulaciones del interés del United de suplir a Cristiano Ronaldo en la delantera con jugadores fuera de clase como Kun Agüero o Eto'o. El míster escocés descarta también la contratación del delantero azulgrana, ya que asegura que no les hace falta ningún refuerzo más.