Ronaldo se siente "halagado" por el interés del Madrid

El portugués Cristiano Ronaldo, virtual fichaje del Real Madrid, se ha mostrado "halagado" por la decisión del Manchester United de aceptar la oferta de 94 millones de euros realizada por el club madrileño, en declaraciones hoy en Los Ángeles (California) al canal Fox Sports en Español.



El delantero, de 24 años, habló con este medio en la madrugada del miércoles, durante su llegada a un hotel de Beverly Hills tras una salida nocturna al club My House Lounge, en el barrio de West Hollywood.



"Esto es algo muy halagador para mí", dijo el jugador en una conversación telefónica con Fox Sports en Español, recién conocida la noticia de que el Manchester había acordado dar permiso al Real Madrid permiso para dialogar directamente con él.



"El hecho de que dos de los equipos más grandes del mundo negocien tu pase no se da todos los días", agregó el jugador luso, quien aclaró que no requerirá operarse de una hernia, lo que le impediría hacer la pretemporada.



"Ando aquí en Los Ángeles de vacaciones con amigos y es donde me enteré de la oferta del Madrid, y la aceptación de la misma por parte del Manchester United", comentó Ronaldo, quien aseguró que el Manchester también autorizó el envío de representantes de los servicios médicos del club madrileño para realizar el pertinente reconocimiento, aunque no especificó dónde.



"Todos quieren ver y probar su producto o futuro producto", dijo entre risas. "Veremos qué pasa, sé que el Madrid tiene intenciones de que sus médicos me vean, no sé si aquí en Los Ángeles, en Madrid o en Inglaterra, pero de momento estoy de vacaciones aquí en Hollywood", añadió el futbolista.



De oficializarse el fichaje de Ronaldo, sería la segunda adquisición al plantel que dirigirá el chileno Manuel Pellegrini, tras la llegada del brasileño Kaká.