El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asegura que la intención del club es la de renovar a Samuel Eto'o, que acaba contrato la siguiente temporada.Laporta, que estará, y le desea lo mejor a nivel personal, afirma que la secretaría técnica y su representante están hablando para hallar la mejora manera, para que el delantero y el club, encuentren "un espacio de continuidad". "Es lo que queremos y esperamos. Ahora, falta ver cuál es la opinión del jugador", matiza.Preguntado sobre las declaraciones del representante de Eto'o, Josep Maria Mesalles , a la salida de la reunión de hoy con Txiki Begiristain, en las que indicó que están abiertos a cualquier posibilidad, Laporta no quiso entrar al debate.. Si lo ha dicho su representante, es respetable, pero lo remito a la secretaría técnica", valoró.Sin embargo, sí que aprovechó para destacar las cualidades de su '9'. "De Eto'o ya he dicho lo que pienso, que, y el más determinante que hemos tenido estos años a la hora de definir y hacer gol. Con los jugadores que ha tenido a su lado, él ha dado un gran rendimiento y ha demostrado que es determinante para el Bara", subrayó."Antes con Ronaldinho y otros compañeros, ahora con Messi, Iniesta o Xavi, le han servido pelotas muy buenas y él siempre las ha aprovechado. En los momentos importantes, siempre ha marcado. Recuerdo París, Roma, nuestras dos finales de 'Champions', siempre ha marcado", añadió al respecto.Por último, en cuanto a losde cada verano, comentó que. "Esto sucede siempre en el mundo del fútbol. Cuando hay un jugador que acaba contrato, hay que ponerse de acuerdo. Si no lo hay, hay que negociar cuál será la relación entre jugador y club en el futuro. Ocurre en todos los casos", reitera.