El Barça propone pagar más a Guardiola

La junta directiva del FC Barcelona se plantea ampliar y mejorar el contrato del técnico Pep Guardiola, que finaliza en junio de 2010, y renovarlo por una temporada más, según ha desvelado el presidente del club, Joan Laporta.



La idea es ampliar un año más el contrato de todo el equipo técnico, hasta 2011, y en el caso de los entrenadores principales -Guardiola y sus ayudantes Tito Vilanova y Juan Carlos Unzué- que también se produzca un aumento en sus percepciones económicas.



En unas declaraciones a RAC1, Laporta ha reconocido que el club ha realizado una propuesta para renovar el contrato de Víctor Valdés y en ese sentido recuerda que el Barça "tiene un modelo propio de estructura salarial", que el meta del Barça "está en los niveles salariales más altos" y que espera que acepte la nueva oferta.



Laporta resume su idea de futuro en la máxima: "después de una gran temporada se necesita un nuevo impulso para que la gente no baje la intensidad en cuanto al hambre de títulos", aunque no quiso pronunciarse sobre el futuro de Samuel Eto'o o sobre los nuevos fichajes proyectados.



"Ahora sabremos qué planes tiene Eto'o, lo quieren todos los equipos grandes de Europa. Vamos a ver qué planes tiene, qué voluntad tiene. Eto'o es para mí el mejor delantero centro del mundo", ha dicho Laporta, quien dejó entrever que en los próximos días el club mantendrá una reunión con José María Mesalles, representante del delantero.



Elecciones en el 2010



En clave electoral, Laporta ha recordado que "por imperativo legal" se tienen que reformar los estatutos de la entidad. En juego está la duración de los mandatos, entre seis y ocho años, así como la posibilidad de introducir en los estatutos del club el voto por internet. El presidente del Barça promoverá la supresión del aval a los futuros candidatos.



Laporta ha garantizado que uno de sus directivos encabezará una candidatura continuista en las elecciones del próximo año. "Dentro de la junta directiva hay gente a la que le hace ilusión. Yo tengo un nombre en la cabeza, me inclinaré por uno de ellos (..). Han sabido estar en los momentos complejos, han tenido la capacidad de resistencia para continuar con este modelo que está funcionando", ha insistido.