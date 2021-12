Van Nistelrooy: "Volveré a jugar en el Bernabéu"

El delantero holandés del Real Madrid Ruud van Nistelrooy ha asegurado que va a seguir en el club blanco la próxima temporada y está convencido de que le quedan muchas cosas por hacer en el fútbol.



"Me queda un año de contrato y estoy muy feliz. Voy a quedarme aquí, no tengo ninguna duda. Voy a recuperarme y a volver a jugar en el Santiago Bernabéu", sentenció, en una entrevista a los medios del club, que recoge Europa Press.



Reconoce que estos meses viendo al equipo por televisión lo ha pasado "peor que en el campo": "Creía que podíamos ganar la Liga. El equipo ha luchado mucho, pero después del clásico estaba casi todo perdido y muy difícil".



De todas formas cree que, pese a "todo lo que ha pasado en el club (...) los jugadores han conseguido concentrarse en entrenar, jugar y ganar a pesar de todos los problemas".



Ahora sólo piensa en la temporada que viene, en empezar de cero, con nuevo presidente, nuevo director deportivo, puede que nuevo entrenador y también con nuevos fichajes". "Los objetivos que pueden ayudar de una manera u otra, pero lo más importante para mí es el trabajo diario. Tener un plan de trabajo, un sistema claro para la plantilla y que todos luchemos por todos los títulos en juego", recalcó.



El jugador, que se ha pasado casi toda la temporada en blanco y ha sufrido, agradece el apoyo recibido por parte de los aficionados, su familia y el club, y explica que la semana empezará a correr. "Cada día iré subiendo el ritmo progresivamente. La pretemporada del equipo empezará más o menos a mediados de julio y creo que, si todo va bien, yo podría unirme al grupo en las primeras semanas de agosto. Tengo tantas ganas de volver", reconoció.



El delantero recuerda el calvario que ha pasado estos meses. "La primera fase fue la más dura porque todavía llevaba muletas, hacía ocho horas al día de trabajo de movilidad pasiva de la rodilla y mucho tiempo con los fisioterapeutas. A partir de enero, dejé las muletas y comencé el trabajo para recuperar parte de la condición física con ejercicios de bicicleta... Desde febrero he ido poco a poco aumentando la carga de trabajo de resistencia cardiovascular y de fortalecimiento muscular. Ha sido un proceso duro", explica.



Su último encuentro fue el 5 de noviembre ante la Juventus en el Bernabéu, aunque recuerda que ya venía lesionado desde hacía dos semanas en Turín. "Era un partido importante, quería jugar y el club también quería que lo hiciera. No me arrepiento", asegura.



"Sabía que tendría que trabajar mucho para volver, pero en seguida cambié el 'chip' para recuperarme y regresar lo antes posible. A veces he pensado ¿por qué hago todo esto? Y la respuesta es para volver a jugar al fútbol. Todavía no lo he dado todo, me quedan muchas cosas que hacer y ganar en el campo. Esa es mi mayor meta", sentencia.



"Me gustaría que el Manchester ganara la Liga de Campeones"



Por otra parte y respecto a la final de la Liga de Campeones de esta noche, reconoce que va a apoyar a sus ex compañeros del Manchester. "Creo que el Barcelona necesita tener un día especial para ganar esta 'Champions'. Si no juegan tremendamente bien no podrán ganar al Manchester, que para mí es el favorito", destaca.



"He hablado con algunos jugadores y están muy motivados. Para ellos será la segunda final consecutiva. Ganar dos seguidas es algo que no pasa en la historia desde hace muchos años. Pero también saben cómo juega el Barcelona y que es un equipo muy potente", concluyó.