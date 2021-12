Alonso: "Tengo miedo de que desaparezca la Fórmula Uno"

El español Fernando Alonso (Renault) ha declarado esta tarde en Monte-Carlo, que más que tener miedo al paro, tiene, tras las disputas entre la federación internacional y los equipos."Tengo miedo de que desaparezca la Fórmula Uno,, porque creo que siempre tendría la posibilidad de correr. Otra cosa es que si se van los siete u ocho mejores equipos de Fórmula Uno, la Fórmula Uno deja de ser interesante, se convierte en una GP2 e igual no me gustaría correr", comentó el doble campeón del mundo.Añadió que: "hemos tenido grandes años de Fórmula Uno con las marcas, con los mejores pilotos del mundo en la categoría. Hace veinte o treinta años había pilotos que no se merecían estar en la Fórmula Uno, llegaban con un patrocinador. Cuantos pilotos de Fórmula Uno hay que solo han disputado uno o dos Gran Premio, eso pasaba en los años 50 ó 60"."Ahora habíamos llegado a un nivel bastante bueno donde solo los mejores podían llegar a la Fórmula Uno, privilegiados que se los habían ganado y si el año que viene puede llegar cualquiera y este se convierte otra vez en el pasado,en las que te puedes divertir y que no haya estos problemas", dijo.Para Fernando Alonso, "si se van las siete marcas constructores de automóviles, que han sustentado la Fórmula Uno en los últimos años y también se van los cuatro o cinco pilotos considerados los mejores del mundo, a ver que patrocinador quiere venir a la Fórmula Uno y que cadena de TV quiere transmitir este tipo de carreras"."En todos los deportes siempre hay disputas y veremos lo que pasa, no quiero creer que de aquí al 29 no se encuentre una solución o de aquí al 1 de enero de 2010, quedan muchos, que equipos corren, que equipos no corren, o con que normativa y yo creo que al final se encontrará una solución, porque si no sería acabar con todo de golpe y porrazo y no creo que nadie sea tan poco listo", añadió.La escudería Ferrari se cuestiona la importancia que tendrá el hipotético próximo Mundial de Fórmula 1 en el que entrarán en escena nuevos equipos y asegura que debería llamarse Fórmula GP3 pues considera que las nuevas formaciones no están a su altura.En una nota muy irónica publicada en su página web asegura que los empleados de Maranello no "" al leer en los periódicos de la lista de escuderías que quieren tomar parte en el próximo Mundial."Mirando la lista, no puedes encontrar ningún nombre muy famoso: Wirth Research, Lola, USF1, Epsilon Euskadi, RML, Formtech, Campos, iSport. Estos son los nombres de los equipos que deberían competir en el Mundial de dos niveles que quiere Mosley", afirma la nota.Pero desde Ferrari, que perdió la demanda contra la FIA para bloquear el nuevo reglamento de 2010, se insiste: "¿, tener el mismo valor que la actual Fórmula 1, en el que compite Ferrari, un gran fabricante y equipo que ha creado la historia de este deporte? ¿No sería más apropiado llamarlo Fórmula GP3?".El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Max Mosley, defendióen la demanda que presentó en su contra Ferrari y que fue desestimada por un tribunal francés."Ningún competidor debe poner sus intereses por delante de los del deporte en el que participa. La FIA, los equipos y nuestros patrocinadores continuarán trabajando para asegurar el bienestar del Mundial de 2010 y los siguientes", aseguró tras conocer el veredicto judicial que valida su propuesta de Campeonato.