Boluda: "Ahora hay que ser prudente"

El presidente del Real Madrid, Vicente Boluda, ha cambiado su discurso triunfalista y apela a la "prudencia" y, además de reconocer haberse arrepentido "bastantes veces" de haber aceptado el cargo, ni se atreve a decir que el FC Barcelona estén en un bache.



"En aquel momento, que íbamos tan distanciados en 12 puntos del Barcelona, nadie creía que iba a ganar tantos partidos, creo que era el momento de ser así y lanzar las miradas sobre mí y no sobre el equipo. Ahora los jugadores se han merecido un reconocimiento y hay que pedir prudencia".



Así, considera que "además de que lo pensaba, había que decir" que el Real Madrid podía conseguir el título, pero que ahora "hay que ser prudente y mentalizar al equipo de que lo más difícil viene ahora".



En su cambio de actitud, más pausada, ha aprovechado para quitar hierro a los cruces de declaraciones, ya que considera que "se da mucha importancia a cosas que son la salsa del fútbol". "Estamos quitando el humor y la gracia y no puede ser todo tan serio, es un juego y le damos mucha importancia a otras cosas".



"No me atrevo a decir si el Barcelona está o no en un bache"



Además, no ha querido criticar la última mala racha de los azulgrana. "No me atrevo a decir si está o no en un bache, está como está... Han dicho que no sé de fútbol, que más les va a importar lo que yo diga".



Lo que sí asegura es ser "de todos los equipos españoles, cuando juegan contra un extranjero", incluido el Barcelona, y que los dos clubes tienen "plantillas magníficas y amplias para poder jugar tres competiciones" por lo que no cree que seguir vivo en ambas "afecte" a los de Guardiola.



Por otra parte, reconoce haberse arrepentido "bastantes veces, muchas" de haber aceptado el cargo y que si se lo hubieran ofrecido ahora "seguramente" habría dicho que no, aunque confía en que la Asamblea le ratifique.



"Llevamos tres Asambleas con muy mala imagen, pero como la votación va a ser electrónica no valdrá la pena que se pongan a gritar o insultar. Me dolería mucho que se volvieran a repetir estas situaciones, pero no se puede hacer nada. La gente debe ser consciente de que el Real Madrid debe recuperar esa imagen".