Dudek: "Merece la pena ver a Gerrard"

El portero Jerzy Dudek vivirá un momento muy "emotivo" cuando el Liverpool, su ex equipo, se enfrente al Real Madrid, en una eliminatoria en la que cree que "no hay favoritos, porque los dos son buenos, fuertes y con jugadores con mucha potencia".El meta cree que ambos equipos tienen "ambición" y muchas opciones no sólo de pasar la eliminatoria sino de de ganar "la competición", aunque espera que el hecho de que el "Liverpool esté esta temporada más centrado en ganar la 'Premier'" juegue a favor de los blancos. "Si podemos ayudarles ganándoles, pues muy bien", bromeó.El portero, que no se arrepiente de haber venido al Real Madrid, pese a que apenas goza de minutos, recuerda muchas "experiencias, buenas y malas, dentro y fuera del campo" de su paso por los 'reds'. "Será muy emotivo, porque tengo muchos amigos, no es fácil jugar contra tu antiguo club, pero espero disfrutar de este momento.", expresó."Antes de venir aquí, sabía cuál iba a ser mi situación, iba a ser el segundo portero, pero quise venir a España y muchos entrenadores dijeron que debía venir y he disfrutado mucho. Además, ser el segundo portero te implica estar siempre preparado", añade.Así, lo está para el miércoles, aunque no cree que Casillas tenga problemas para ser titular: "Antes del partido contra el Betis tenía algunas molestias, pero pudo jugar y creo que ya no las tiene. Si así fuera, estoy aquí, bien, como nunca. Si llega el momento, estoy preparado, trabajo muy bien en los entrenamientos y, si llega la oportunidad jugaré, pero creo que él está bien".Además, no dudó en elogiar tanto al meta del Real Madrid como a su ex compañero Reina, con los que mantiene una buena relación. "Cuando Pepe llegó al Liverpool tuvimos una buena relación, nos hicimos amigos en un minuto. Casillas es mi compañero, me gusta mucho, los dos como amigos son muy buenos, como porteros, diferentes. Pepe es muy fuerte y le gusta la 'Premier' porque no tiene miedo a salir de la portería. Iker juega muy bien en el uno contra uno y en la línea. He aprendido mucho de los dos", elogió.Como gran conocedor del "trabajo del Liverpool" considera que vendrá al Bernabéu ordenado tácticamente y dispuesto a no encajar goles, por lo que cree que será una eliminatoria con pocos tantos. "Siempre juega fuera para no encajar goles. Juega muy bien defensivamente y buscará marcar un gol. En los dos partidos no podremos ver muchos goles, estará muy igualado. Benítez juega tácticamente muy bien, tiene mucha información del rival", indicó.Así, valoró la categoría del entrenador madrileño, que ha hecho al Liverpool "más completo desde su llegada" y espera que renueve porque "eso sería muy importante para ellos, que están muy ilusionados".Además, también valora el hecho de poder jugar en Anfield. "Me gusta mucho, en este tipo de partidos la gente está muy emocionada", dice, al tiempo que confía en que Gerrard pueda jugar para que la gente tenga oportunidad de disfrutar con su juego. "Tiene mucha potencia, es un jugador muy completo e importante. Ayuda siempre en los momentos difíciles y sería una pena que no jugara, porque merece la pena verle", consideró.Dudek también ha hablado sobre la Liga y sobre su persecución sin tregua del Barcelona."Trabajamos muy fuerte en los últimos dos meses con el nuevo entrenador, sin jugar entre semana, estamos mejor, más organizados, no nos marcan muchos goles. No sé si estamos en el mejor momento, siempre se puede mejorar. No podemos parar, estamos contentos y, si seguimos así, tendremos muchas posibilidades en ambas competiciones", añadió.Por eso, en lo que respecta a la Liga, entiende que el FC Barcelona note la "presión" porque se están acercando. "Hace dos semanas doce puntos eran mucho, pero ahora son siete. Creo que tenemos que concentrarnos en nosotros mismos. Si nos acercamos, mejor, pero lo que tenemos que hacer es jugar como ahora, con potencia. Todo es posible, la Liga es muy fuerte y siempre uno de los dos va a perder la competición, siempre habrá un perdedor", sentenció.