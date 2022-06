El colista quiere plantar cara al líder

El internacional iraní de Osasuna Javad Nekounam ha asegurado que el Barcelona, rival de los 'rojillos' el domingo en el estadio Reyno de Navarra y líder destacado de la Liga, "no va a arrancar ni un punto" en su visita a Pamplona, a pesar de enfrentarse al colista de la competición.

"Es un partido importante, el primero contra el colista, pero no somos un rival cómodo y el Barcelona no va a arrancar ni un punto en el Reyno de Navarra", ha aseverado en conferencia de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

Nekounam ha señalado que Osasuna debe jugar "fuerte y agresivo" y necesita hacerse respetar en su estadio: "Jugamos en nuestro campo y nadie nos puede ganar con comodidad".

Ha manifestado que no le importa el rival, sino que debe primar la necesidad de sumar puntos para salir de los puestos de descenso: "No miro el nombre de los jugadores. Siempre respeto al rival, pero espero ofrecer mi mejor partido y haré todo lo que pueda para jugar mejor que él".

Preguntado por Lionel Messi, ha dicho: "No pensamos en un solo jugador. El Barcelona es un buen equipo, pero un jugador no puede hacer nada solo. Tenemos un esquema de juego ante el Barcelona".

Al cuestionarle por cuál es el plan frente al líder, ha respondido: "Se verá en el campo. Ellos juegan muy bien con el balón e intentaremos destruir su juego". "Prometo que vamos a hacer un juego magnífico y vamos a jugar con toda nuestra alma, conseguir el mejor resultado y pagar el apoyo que nos está brindando el público", ha agregado.

Últimos encuentros de Osasuna

Nekounam ha lamentado la pérdida de puntos en los últimos minutos de los partidos: "Hemos perdido puntos por propios errores, pero ningún rival ha sido mejor que nosotros. Hemos mejorado y nos tenemos que quitar el miedo del final de los partidos".

Sobre su condición de máximo goleador del equipo, a pesar de jugar en el medio centro, ha comentado: "No me gusta ver a Osasuna como colista, aunque yo marque goles. Deseo primero el éxito de mi equipo y después pienso en mí. No tiene ninguna importancia y hago mi juego y si marco, mejor".

Apoyo a Palestina

Al jugador iraní, que profesa la religión musulmana, se le ha preguntado por el gesto del delantero malí del Sevilla Frederic Kanouté al exhibir una camiseta en apoyo de Palestina tras marcar un gol. En este sentido, ha explicado: "Fue un apoyo a Palestina. Se está muriendo gente y cuando hay gente inocente que muere estamos tristes, sean de donde sean, de Palestina, Europa o Estados Unidos, siempre nos entristece".

Nekounam, que siendo niño vivió la guerra contra Irak, ha precisado que no realizará un gesto similar: "No lo voy a hacer, pero como iraní soy solidario con ellos y les apoyo".