Emilio Sánchez Vicario lanzó el guante: ", además de reformar esa ley del deporte que está un poco vieja", y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó el desafío: "".Fue lo más destacado de la recepción en el Palacio de la Moncloa a los campeones de la Copa Davis . "En cuanto haga una remodelacion minsiterial incluiremos un Ministerio de Deportes. Me parece que el momento tan brillante del deporte español merece que hagamos un sobreesfuerzo", se comprometió Zapatero.El presidente del Gobierno felicitó al capitán del equipo, de quien aseguró que "dirigía como hay que dirigir". Zapatero dio la enhorabuena también al resto de componentes por "la excelente imagen de equipo que habéis dado".No se olvidó del gran ausente en la final, Rafa Nadal, al que aseguró admirar por su actitud "tan humilde y tan abierto a la gente", casi más que por sus éxitos deportivos. Zapatero añadió que el presente era el mejor año del tenis y del deporte español, recordando triunfos de otras disciplinas como la Eurocopa de fútbol y el ciclismo.Por su parte, Sánchez Vicario dejó, además del órdago al presidente, en forma de agradecimiento al secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzki: "El unico que quiso venir a acompañarnos despues de la baja del numero uno (Nadal) por lesion; vino a apoyarnos, valió la pena, mucha gente que no vino se ha arrepentido".Tras agradecer a todo el equipo su contribución a la victoria, Sánchez Vicario dejó caer alguna pista sobre su futuro: "", aunque no aclaró si será en su actual cargo.El capitán lamentó no haber podido traer la ensaladera que les acredita como campeones de la Davis. Pero, en su lugar, regaló a Lissavetzki, Zapatero y la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, "unos chándals para que sean parte del equipo en las proximas eliminatorias".