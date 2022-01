El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, dijo que el anuncio del presidente del Gobierno de crear un Ministerio de Deportes "ha demostrado que el deporte ocupa un lugar importante en la agenda política del Ejecutivo, dada su creciente relevancia social, especialmente en España"."Eslos que forman el tejido deportivo español. Personalmente me alegra que sea Rodríguez Zapatero, presidente de un Gobierno socialista quien tome esta iniciativa", señaló el secretario de Estado.Según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD), Lissavetzky considera que la creación del ministerio "permitirá un mayor avance en la extensión de la práctica deportiva, en la modernización del sistema y en la proyección internacional del deporte español".El presidente honorífico del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, dijo que crear un Ministerio de Deportes en la próxima remodelación del Ejecutivo "es un sueño que se está convirtiendo en realidad"."Creo que Sánchez Vicario ha demostrado que no sólo fue un gran tenista sino que ha sido un capitán magnífico de Copa Davis por ganarla por primera vez fuera de España y ahora ha demostrado tener la visión de un dirigente deportivo al conseguir, con sus palabras, lo que desde hace años mucha gente como yo ansiábamos", comentó en declaraciones a Europa Press."El deporte español está en el mejor momento de toda su historia y el mérito principal lo tiene Jaime Lissavetzky. ¿Ministro? Si hay una persona en España que se lo merece es él". 2008 ha sido el año más importante de la historia del deporte español. Que sigamos en la misma línea, que no es fácil", indicó.El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que el anuncio de Zapatero "es un reconocimiento a la excelente labor" que está llevando a cabo el Consejo Superior de Deportes (CSD)."Es la culminación de un año de éxitos, del excelentísimo momento por el que atraviesa el deporte español y un reconocimiento al trabajo que se está haciendo en todas las federaciones, los deportistas, los técnicos y de la excelente labor que se ha hecho desde el Consejo Superior de Deportes", comentó.La consejera-delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen, acogió como una "fantástica noticia" el anuncio del presidente del Gobierno."Es una fantástica noticia para España, para el deporte español y para la candidatura olímpica de Madrid", expresó a Europa Press Mercedes Coghen, que lo considera "un paso más que representa el compromiso del presidente para que los Juegos Olímpicos y su preparación sean un proyecto de primer orden a beneficio de los españoles".