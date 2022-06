El tirador José Luis Abajo, 'Pirri', ha conseguido la medalla de bronce en la prueba de espada en la final por el tercer y cuarto ante el húngaro Gabor Bozcko después de un último periodo muy ajustado que ha tenido que dilucidarse en el tiempo extra. Es la segunda medalla de España en los Juegos de Pekín, la número 100 para nuestro país en toda la historia de los Juegos.



La emoción se ha desbordado en la grada tras la victoria del español, que ha dedicado su triunfo a su futuro hijo al llevarse el dedo a la boca. El bronce conseguido por el madrileño José Luis Abajo es la número 100 de la historia de España en los Juegos Olímpicos, si se incluyen las dos logradas en las participaciones en los Juegos de Invierno.



De las 98 medallas conseguidas por España en los Juegos Olímpicos de verano -sumadas las de Samuel Sánchez en ciclismo y la de este domingo-, 30 son de oro, 40 de plata y 28 de bronce. Los dos podios obtenidos en Juegos de Invierno corresponden a los hermanos Fernández Ochoa: Paquito ganó el oro en eslalon especial en Sapporo'72 y Blanca el bronce en la misma prueba de Albertville'92.



Debut con victoria en voley playa

Los españoles Pablo Herrera y Raúl Mesa no han podido comenzar mejor su andadura en Pekín '08. La pareja ha logrado la victoria en el torneo de voley-playa, en el que se han impuesto a los estonios Kristjan Kais y Rivo Vesik. Herrera y Messa se han impuesto en los dos sets por 21-18 y 21-23.



Dos españoles en semifinales

'El Cubo' nos ha traído dos de cal y una de arena. En la piscina, Aschwin Wildeboer ha batido el récord de España de los 100 espalda con 53.67 y ha pasado a semifinales con el cuarto mejor tiempo, lo mismo que Nina Zhivanevskaya en 100 espalda, mientras que Erika Villaécija, con fiebre, ha caído en 400 libre.



Sin medallas en judo



La española Ana Carrascosa se quedó fuera de la lucha por el bronce en la categoría de -52kg de judo femenino tras perder ante la surcoreana Kyungok Kim. Carrascosa, vigente campeona de Europa de la categoría, perdió por ippon tras 4:32 minutos de combate y no podrá seguir en liza por las preseas.



La valenciana, que comenzó su participación en Pekín 2008 ganando a la mongola Bundmaa Munkhbaatar, cayó por ippon en su segundo combate ante la china Dongmei Xian, lo que la obligó a despedirse del oro y marcharse a la repesca.



En su estreno en la lucha por el bronce no falló contra la portuguesa Telma Monteiro, pero en su segundo duelo de la repesca sucumbió ante la coreana Kyungok Kim y perdió sus aspiraciones.



El madrileño Oscar Peñas, en menos de 66 kilos, perdió ante Mirali Sharipov, de Uzbekistán, por un ippon, que el adversario le marcó a mitad de combate recurriendo a la técnica denominada "tomoe nage", una de las favoritas del español. El uzbeko cayó después ante el japonés Masato Uchishiba, por lo que Peñas se despide de la competición.



Los de Aíto ya mandan

La selección española de baloncesto, campeona del mundo y subcampeona de Europa, ha obtenido una cómoda victoria por 81-66 frente a Grecia. Se despeja así el camino en el complicado grupo B donde nos tendremos que ver las caras con Estados Unidos, Alemania y China.



En su debut en partido oficial con la selección española, Aíto García Reneses ha alineado de entrada a Calderón, Jiménez, Rudy, Felipe Reyes y Marc Gasol. En las gradas el combinado español ha contado con el apoyo de los aficionados chinos y de un espectador muy especial: Rafa Nadal.

El partido ha comenzado con un ritmo muy alto en ataque y con un recital de triples por parte de ambos equipos. A un triple de España le seguía uno de Grecia. Calderón, Diamantidis, Rudy y Vassilopoulos han hecho subir el marcador en los primeros compases del primer cuarto. A las defensas les ha costado un poco entrar en el partido, apenas se han cometido faltas en los primeros minutos.



El balonmano empieza con derrota

La selección española de balonmano ha caído derrotada por 31 a 29 frente a Croacia, actual campeona olímpica, en su debut en los Juegos Olímpicos de Pekín, en un partido irregular de los pupilos de Juan Carlos Pastor, que han ido de menos a más, pero no han sabido frenar la calidad de los centrales croatas, sobre todo en los momentos decisivos.



Pese a la lesión del considerado mejor jugador del mundo, Ivano Balic, mediada la primera parte, las figuras croatas han sabido gestionar los minutos finales y llevarse los dos primeros puntos en juego, a pesar de la remontada española en la segunda mitad. Con todo, los españoles solo han estado por delante del marcador una vez, a falta de seis minutos.



La derrota no pone en peligro la clasificación de España a los cuartos de final, puesto que pasan los cuatro primeros de un grupo de seis, pero revela que el equipo debe mejorar para aspirar a los metales.



Lénika, fuera de la final en gimnasia

Después de un comienzo accidentado en las asimétricas, en el que a punto ha estado de caerse, Lénika de Simone se ha plantado en la barra con una firmeza y una seguridad que han hecho pensar, por unos instantes, que era imposible que no se metiera en la final. Dos años preparando el ejercicio de su vida para debutar en unos Juegos Olímpicos, perfecto hasta las últimas décimas de segundo.

Un pie ligeramente mal colocado en los 10 centímetros de la barra ¿en la que no caben los dos pies juntos en paralelo- y todo se ha ido al traste. La española tuvo que hincar la rodilla en la colchoneta para evitar darse de bruces contra el suelo, y se despide de la final.

Con una puntuación de 14.100 en salto y barra, estuvo más discreta en suelo (13.850) y asimétricas (13.550), se colocó 15 después de la primera ronda, pero a la final sólo pasan las 24 mejores y aún quedan 60 gimnastas por participar. Sumó en total 55.600 puntos.



Su compañera en la selección femenina de gimnasia, Laura Campos, tampoco ha tenido demasiada suerte en su debut en la competición. Correcta en todos los aparatos pero no brillante, reconocía tras terminar que no estaba del todo satisfecha. "Mi objetivo era venir a disfrutar y competir lo mejor posible. Lo he hecho bien, pero no ha salido todo lo bien que pensábamos", decía.



Suerte dispar en vela



Los españoles Iker Martínez y Xabier Fernández volvieron a fallar en la tercera regata del día en la clase 49er, al finalizar decimoséptimos y que fue ganada por la pareja italiana formada por Pietro y Gianfranco Sibelli.



En Yngling Mónica y Sandra Azón pasaron del decimotercer lugar en el que doblaron la primera baliza a ser sextas en la línea de llegada tras mantener una línea ascendente durante toda la prueba, lo que demuestra que, pese a su mala situación en la general, decimocuartas, pueden todavía subir posiciones.



El británico Ben Ainslie se hizo con la victoria en la cuarta regata de la clase Finn, con lo que ya es segundo en la general, mientras que el español Rafael Trujillo bajó su rendimiento hasta el decimocuarto puesto en la prueba.



Arrollador triunfo en waterpolo

Los que sí han logrado la victoria han sido los chicos del waterpolo español. La selección española de waterpolo ha debutado en Pekín con un aplastante triunfo sobre Canadá, a la que ha vencido por 16-6 en el primer encuentro del grupo A. Sobresalientes han sido Javier García y Guillermo Molina, cada uno de ellos ha marcado tres goles.

España ha sido mucho más efectiva que su rival americana. Ricardo Perrone ha sido el encargado de abrir la cuenta y alimentar la ilusión de un equipo que no consiguió pasar de cuartos en el europeo de Málaga frente a Hungría.



Iñaki Aguilar ha completado un partido con una gran actuación en la portería española, cortado el paso a los canadienses, obstinados en lanzamientos lejanos sin mucho acierto.



Derrota ante las chinas en hockey

La selección española femenina de hockey sobre hierba ha comenzado los Juegos Olímpicos de Pekín con una derrota ante China por 3-0 tras un partido donde las anfitrionas demostraron su condición de equipo a tener en cuenta para la fase final del torneo y que complica, por el calendario que se avecina, el futuro del combinado español.



Las chicas de Pablo Usoz no estuvieron a la altura y las chinas, muy peligrosas, tuvieron el encuentro siempre de su lado. España, algo desconcentrada al comienzo, no ha encontrado la tecla correcta y ha adolecido de intensidad en defensa, suficiente como para dar alas a las rapidísimas chinas en los metros finales.



Y es que el tortuoso camino que ha tenido que recorrer España para llegar a la cita olímpica por la tozudez de Azerbayán, que ha seguido apelando al TAS por el supuesto positivo de dos jugadoras españolas que fueron declaradas inocentes, no ha salido gratis al conjunto nacional.



Fin al sueño de Yoana

Yoana Martínez, autora el sábado del primer triunfo del bádminton español en unos Juegos Olímpicos, ha sido eliminada del torneo en los dieciseisavos de final, a manos de la indonesia Maria Kristin Yulianti.



Pese a que comenzó ganando el primer set, su rival dio pronto la vuelta la marcador y ganó con facilidad la primera manga. Sin apenas respiro, la indonesia consiguió una amplía ventaja en el segundo set y, aunque Martínez intentó remontar, no pudo evitar su definitiva derrota.