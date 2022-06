Giralt llama "mentiroso" a Laporta y niega estar vinculado a Sandro Rosell

El socio Oriol Giralt, impulsor del voto de censura contra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y su junta directiva, ha tachado de "mentiroso" al mandatario barcelonista, a quien ha acusado de "haberse cargado el mejor equipo del mundo", en alusión a las dos malas campañas deportivas.

Giralt ha comparecido ante los medios de comunicación para realizar el último balance desde que hace dos meses impulsó el voto de censura, cuyo referéndum se celebrará el domingo en el Camp Nou, pero ha cambiado el discurso "y el tono" para responder "a las acusaciones vertidas por Laporta" contra él el miércoles, tras la reunión de la junta.

Joan Laporta denunció que el ex vicepresidente deportivo del club, Sandro Rosell, estaba tras la moción de censura y que todos los personajes que han llevado a los tribunales al club catalán en los últimos años forman parte de la misma trama, en la cual aparecería, supuestamente según el presidente barcelonista, Giralt y Rosell, entre otros.

"Laporta ha hecho de la mentira una bandera. No tengo ninguna duda de que la aparición de Laporta ayer le perjudicará mucho. Él insiste en que hay una trama, pero es posible que sepa ya que las encuestas le son muy desfavorables y por eso ha iniciado este camino. Lamento que acabe el mandato mintiendo", señaló Giralt.

"Que aporte pruebas de que me he reunido con Rosell"

"El presidente del Barça mintió anoche dos veces: la primera, para afirmar que una junta gestora (que se pondría en marcha en el caso de que la junta perdiese la moción de censura el domingo) no puede firmar traspasos ni comprar jugadores. Esto es una barbaridad, porque sí que puede realizar actividad ordinaria. Si en estas últimas semanas la junta directiva había realizado un buen trabajo, Laporta lo reventó todo", añadió.

Acerca de la segunda "mentira" que denunció Giralt, el socio barcelonista se indignó porque Laporta insistiese en que todo es parte de una trama para erosionarle y derribarle. "Vertió unas gravísimas acusaciones al denunciar que existe una trama en la que Sandro está detrás de mí y que yo soy un hombre de paja de él. ¡Y que nos hemos reunido! ¡Que aporte pruebas!", desafió el impulsor de la moción.

Finalmente, Giralt aseguró que el barcelonismo "necesitaba" el debate que se está produciendo durante este periodo. "El Barça no podía seguir de esta forma", apuntó.

"Si la junta supera la moción, le deberemos brindar todo nuestro apoyo. No tendría ningún sentido mostrar pañoladas en septiembre para presionar al consejo directivo. A partir del día después del referendo, se tendrá que proteger a la junta, porque esta moción aportará paz social al club. Al final, la directiva me agradecerá esta iniciativa, porque se habrá estabilizado el Barça. En Navidad me enviará una botella de cava", concluyó.