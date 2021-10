21:53. Casillas coge por última vez el micrófono y agradece de nuevo el apoyo en la lejanía. "¡Esto es la hostia, joder!", ha gritado a los asistentes. Desde luego, después de eso, poco hay que añadir. La próxima cita, dentro de dos años en el Mundial de Suráfrica.

21:49. Se despliega una camiseta gigante y el escenario se llena de papeles rojos y amarillos. Se acaba la fiesta -para todos los públicos. Ahora los jugadores se marcharán a cenar y a celebrarlo al Budha bar, en la carretera de La Coruña. Mañana acudirán a ofrecer la copa al Palacio de la Zarzuela, con la Familia Real, y a La Moncloa, con el Presidente del Gobierno.

21:47. Lo-ro-lo-ro-lo, versión definitiva de la canción. Ya tenemos himno!!!

21:46. SALE MANOLO ESCOBAR!!! Como diría Xavi, ¡Que viva España!

21:43. Villa recuerda que con este triunfo por fin el fútbol español se iguala con otros deportes de equipo como el baloncesto. Xavi, el mejor jugador del torneo, no se corta y lanza un ¡Viva España!

21:40. Luis vuelve a hablar mientras le gente le pide que se quede. Le pasa el micrófono a Latre, que presenta a David Villa, el máximo goleador del campeonato.

21:38. Que CRACK!! Aunque se le va la voz, sigue enumerando a sus compañeros dejándose la garganta hasta llegar a él, el número 23. Se desploma en el escenario junto a sus compañeros.

21:34. Torres, lacónico, se limita a agradecer el apoyo a la afición. Pepe Reina se convierte en protagonista y speaker de la ceremonia. Definitivamente este hombre se ha equivocado de profesión; está hecho para el espectáculo!!!

21:33. Luis responde: "Se ha demostrado que tenemos el mejor equipo del mundo".

21:31. Iker Casillas se dirige a "toda la afición española que se reúne aquí en Colón". Le dedica la copa a todos ellos y recuerda especialmente a Luis Aragonés. Pide a todos los aficionados que jaleen a Luis, que se emociona con una bandera de España en la mano.

21:29. Salen al escenario los tres integrantes de Capitán Canalla, cantantes del ¡A por ellos!, auténtico himno de esta generación de futbolistas que botan como cualquier aficionado sobre el escenario. Compuesta para el Mundial de Alemania de 2006, ha sido dos años después y precisamente contra los alemanes cuando ha cobrado todo su sentido.

21:27. Mantean a Luis por segunda vez a Luis Aragonés, que el pobre ya no está para esos trotes. Cantan We are the champions, totalmente desinhibidos, desprendiendo buen rollo. Despliegan una pancarta en recuerdo a Genaro Borrás,el médico de la selección durante años que falleció apenas una semana antes de que empezase la concentración.

21:23. LA CONGA DE LA ROJA! Reina, cómo no, es el que la capitanea, seguido de Casillas y Fernando Torres. Los jugadores viven un éxtasis total con la Eurocopa en las manos. Se acercan al escenario para dirigirse a las miles de personas que llevan horas esperándoles.

21:19. Casillas y Fernando Torres hablan en exclusiva con TVE. El guardamenta espera que no sea la última copa. Torres pide tiempo para pensar en el Mundial y Villar agradece a Aragonés el trabajo realizado.

21:14. EL AUTOBÚS SE PARA!!! Ha acabado el viaje, el momento soñado, con la Eurocopa en Colón, ya se ha producido. El ¡Que viva España! se oye en toda la plaza. Algunos jugadores no esperan a bajar por las escaleras y se lanzan al suelo para vivirlo de cerca con la afición. LA EUFORIA TOMA LA PLAZA. 44 años de decepción se acaban este día mientras una generación de jugadores con todo el futuro por delante recuerda lo que muchas veces hemos olvidado -en cuartos, principalmente: NADA ES IMPOSIBLE.

21:12. Capdevila y Sergio García le dan a la Fanta Naranja. Pepe Reina es definitivamente el showman de la selección. Por cierto, ¿de quíen es el gorro de colores que se pasan los jugadores?

21:11. La patrulla Águila surca el cielo de Madrid con los colores rojo igualda. Luis Aragonés se convierte en protagonista al botar sobre el autobús animado por el público. La euforia se desata y aún no han visto lo que hay en Colón.

21:09. El autocar se acerca peligrosamente a Colón. No queda nada, y los jóvenes con las banderas siguen aguantando la carrera tras el autobús a más de 30 grados. Casillas comanda el vehículo sentado sobre el capó, junto a la bandera de España.

20:57. Carrera por la Castellana entre el autobús y los aficionados, que resisten metros y metros detrás de sus ídolos. Imagen aérea impresionante de Colón, donde el millón de personas que vaticinaba la RFEF está de largo. No cabe ni un alfiler.

20:52. Entran por Avenida de América, donde los vecinos se echan a la calle. La Castellana aún no está cortada y la gente ocupa las glorietas para verlos.

20:48. Los moteros escoltan a La Roja a la altura de la calle Arturo Soria. Sergio Ramos levanta la copa con la bandera andaluza colgada y la camiseta en recuerdo de Antonio Puerta. Pepe Reina está eufórico mientras sus compañeros saludan al enésimo grupo con el que se cruzan en los pasos elevados de la carretera.

20:43. La bandera española ondea al viento en el autobús de la selección mientras en el Paseo de la Castellana y la glorieta de Gregorio Marañón los aficionados esperan impacientes, ya que son los primeros lugares en los que se pararán los miembros de La Roja.

20:28. El autobús se incorpora desde la carretera que lleva a la T-1 con una comitiva interminable de coches y motos. El vídeo de la coreografía de las azafatas en el avión de España es impagable. La demostración de seguridad a ritmo de La Macarena que han captado las cámaras de TVE, con los jugadores haciendo los coros, no tiene desperdicio.

20:26. El tráfico se ha cortado en la A-2 mientras a los lados de la autopista se empieza a agolpar la gente para ver pasar antes que nadie a los campeones.

20:19. Carlos Latre enumera a los 22 jugadores de La Roja para ir calentando a los sufridos aficionados que, ahora sí, llenan Colón hasta la bandera. De fondo se oye el ¡Que viva España! de Manolo Escobar mientras ondean las banderas. La gente canta con ardor- y calor- la canción mientras Latre les recuerda que España es campeona de Europa. La verdad es que hace falta escucharlo muchas veces para terminar de creerlo.

20:15. Lo que no han conseguido alemanes, rusos e italianos lo ha logrado un frondoso árbol a la salida de la Terminal 1 de Barajas: los jugadores españoles se han tenido que tumbar en el techo descapotable para esquivar las ramas, aunque más de uno no ha reaccionado a tiempo.

20:09. Los jugadores charlan relajadamente con Luis mientras esperan a que el autobús arranca. El sector fiestero lo lidera, de largo, David Villa, con pañuelo rojo en la cabeza, micrófono en una mano y bebida en el otro.

20:06. Momento reivindicativo en el avión. Los jugadores han cantado "Nosotros no volvemos si el Míster no está aquí" y "Míster quedate". Fernando Hierro y Ángel María Villar, al parecer, no han hecho comentario al respecto.

19:59. Puyol da el primer bote sobre el autobús; todos están ya en el vehículo, con la bandera de España colgada por Sergio Ramos en una de las esquinas. Villa ha cogido el micrófono y no se despega de él. El móvil es, desde luego, el objeto de moda entre los jugadores, que están pegados al teléfono mientras la copa es custodiada por Cesc y Cazorla.

19:55. Casillas no se despega de la copa mientras camina por la pista; Fernando Torres está pegado al móvil y las caras demuestran que el cansancio empieza a hacer mella. ¡Y no saben lo que les queda! Suena We are the champions, de Queen. Posan para la primera foto con la copa a pie de pista.

19:54. AHORA SALEN LOS DOS!!! HISTORIA DEL FUTBOL ESPAÑOL, CASILLAS Y LUIS CON LA COPA 44 AÑOS DESPUÉS!!!

19:52. Por si no se han enterado por el dispositivo mediático, los jugadores de la selección están llamando a sus familiares para decirles que ya están aquí. Los primeros en salir serán Iker Casillas y Luis Aragonés con la copa. Durante el viaje, informa Silvia Barba que lo ha vivido desde dentro, han estado cantando en todo momento, con gritos de ánimo al seleccionador.

19:48. Chenoa ataviada con la camiseta de España ameniza la espera en Colón, que ya está a tope de gente. El autobús descapotable de La Roja le espera en la pista, aún vacío y con el lema Imposible is nothing. Una frase que viene muy a cuento teniendo en cuenta que pocos daban nada por nuestros hombres cuando salieron rumbo a Innsbruck.

19:45. Los operarios de AENA se congregan tras la valla con banderas de España mientras efectivos de la Guardia Civil custodian la pista en la que se encuentra el avión de los españoles.

19:40. TRES, DOS, UNO... LA COPA ACABA DE ATERRIZAR!!!!

19:24. La mayoría de los que se han acercado ya a Colón son jóvenes, que se concentran en el escenario de la RFEF, ubicado junto a la Biblioteca Nacional. Se calcula que unos cientos de personas están disfrutando de la fiesta desde el principio. Queda aún mucho para que se pueda ver la actuación de Manolo Escobar. Sin embargo, una pregunta corroe al aficionado de pro: ¿Le volverá a cantar a Casillas esta versión del ¡Que viva España!?

19:11. Comienza la gala organizada por la Federación en homenaje a La Roja. La conduce el humorista Carlos Latre, que saluda ya a los aficionados. Quedan dos horas todavía y la fiesta ya está desatada. En el aeropuerto aún no hay señal de los jugadores, pero los trabajadores del aeropuerto se han subido encima de un coche con una bandera. El objetivo: ser los primeros en recibir a los campeones.

18:58. Iker Casillas va a tener que empezar a pensarse lo de registrar su nombre como marca. En Sevilla un bar ha lanzado una tapa con su nombre al precio de 1,90 euros. Después de las empanadillas, Móstoles hace una nueva aportación culinaria.

18:35. Ésta es la Hoja de Ruta. Con el retraso acumulado, se calcula que la selección llegará sobre las ocho de la tarde al aeropuerto de Barajas, donde le esperará el famoso autobús descapotable a pie de pista. Desde allí les llevará por un recorrido que pasará por la A-2, la Avenida de América, la calle María de Molina, la glorieta de Gregorio Marañón y el Paseo de la Castellana, hasta llegar a la Plaza de Colón. Está previsto que dure aproximadamente una hora, por lo que hasta las nueve de la noche es probable que los campeones de Europa no se encuentren con los aficionados.

El Ayuntamiento de Madrid ha cortado ya la circulación en las inmediaciones de Colón y ha instalado un escenario en el Paseo de la Castellana, donde habrá un concierto en el que estarán, entre otros Tequila, Chenoa, Manolo Escobar, Pignoise, Capitán Canalla, Lorena, Tompak, Baghira, Merche y Pop Town. El Capitán Canalla será el encargado de actuar cuando llegue la selección de interpretar el ¡A por ellos!, mientras que el gran Manolo Escobar deleitará a los asistentes con el ¡Que viva España! sobre las nueve y media.

18:25. La canícula hace estragos en Colón, pero el espíritu de La Roja los ha llevado como posesos hasta la plaza. Cientos de personas se congregan ya en el epicentro de las celebraciones, cogiendo sitio y bien aprovisionados de agua. Les quedan unas tres horas de espera para ver a los héroes de Viena, pero 44 años sin ganar un título lo merece. ¿O no?

18:15. Luis Aragonés, discreto en la victoria. "Estoy lleno pero no expongo lo que llevo dentro porque soy de esa forma de ser",

17:50. Casillas ha confesado antes de subirse a avión que "con el paso de las horas" el equipo "es consciente de lo que ha conseguido". Lo que no está tan claro es que el propio Casillas sea consciente de la iniciativa popular que ha puesto en marcha una web impulsada por Mahou. Lleva ya 6.000 firmas recogidas para que el Ayuntamiento ponga a una calle de la localidad, de forma literal, el nombre de "la madre que parió a Casillas".

17:36. El autobús aún no ha llegado a Barajas pero, visto lo visto, tiene tiempo de sobra. El tráfico en la Castellana ya se está cortando y, mientras tanto, los políticos empiezan a hacer cola para recibir a los héroes de Innsbruck. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha concedido la Medalla de Oro de la Comunidad a la selección, aunque no se la entregará hasta el 2 de mayo de 2009. Aguirre ha destacado la 'cuota' madrileña del equipo nacional, con Luis Aragonés, Iker Casillas y Fernando Torres al frente.

17:32. ¡¡¡DESPEGA EL AVIÓN!! La selección del tiqui-taca ya surca el cielo de Austria de regreso a España. En el aeropuerto les esperará un autobús descubierto en el que recorrerán el trayecto que va desde el aeropuerto de Barajas hasta la plaza de Colón pasando por el Paseo de la Castellana.

17:25. El avión enfila la pista entre las montañas de los Alpes austríacos. Definitivamente, la selección llegará con retraso a Colón, donde ya empiezan a llegar los primeros aficionados. Móviles apagados, apretados los cinturones y los jugadores apuran los últimos minutos para celebrar el título en la intimidad.

17:05. Con el himno español sonando, los jugadores se meten ya en el avión, al que también acceden los periodistas españoles que les han seguido hasta el final. La salida de la nave estaba prevista hace unos 30 minutos, por lo que la copa llegará previsiblemente con retraso al aeropuerto de Barajas. Tranquilos, lo bueno se hace esperar.

16:57. Todos van vestidos con su camiseta, con su número y su nombre. Están preparados para jugar su último partido en este mes de junio inolvidable: el que compartirán con miles de aficionados en la plaza de Colón. Luis Aragonés pone el listón alto para los aficionados españoles: "Mejorar lo del Tirol es difícil". ¿Estarán a la altura los que esperen a La Roja en Madrid?

16:55. La selección llega al aeropuerto de Innsbruck y saluda a las decenas de aficionados que le esperan para despedirlos. Esta ciudad se ha convertido en talismán para los futbolistas y por eso han querido salir de esta localidad del Tirol, que hoy por última vez se tiñe de rojo. Para despedirlos, una chicas vestidas con la ropa típica tirolesa les dan un trozo de madera, el talismán para la próxima cita: el Mundial de Suráfrica en 2010.