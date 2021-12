El seleccionador español, Aíto García Reneses, considera que "desde el punto de vista de la propia selección quizá sería conveniente aflojar un poco en las expectativas" de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín, porque "cuando existe la sensación de que todo está hecho, es malo", y cree que ello ya pasó factura al equipo en el último Europeo.

"No quiero decir que no aspiremos a lo máximo y lo máximo es ganar los Juegos. Una cosa es aspirar y otra es que la gente se crea que es fácil", advirtió el técnico, durante una entrevista en el canal 'Localia Catalunya', en la que recordó que "cuando existe la sensación que está todo hecho, esto es malo".

Aíto, por otra parte, reconoció que dirigir al Unicaja de Málaga después de los Juegos "es una posibilidad", pero que ahora está "volcado" en la selección y que después del campeonato tomará una decisión sobre su futuro de acuerdo con la Federación. "La gente se quiere anticipar a cosas que yo no tengo interés en anticiparme", afirmó.

"He estado en tres clubes ACB y en todo este tiempo, ha habido veces que me han dicho: 'Vas a ser seleccionador nacional'. Me lo llevan diciendo desde hace 25 años y yo he seguido pensando en mi club. Tenemos que abstraernos del ambiente exterior para centrarnos en la realidad y no en las hipótesis", concluyó al respecto.

Aíto también declaró que no está "muy seguro de que el equipo olímpico americano vaya a dar un rendimiento muy bueno, aunque tiene una ventaja en relación a anteriores campeonatos. Primero, que han sabido que no han conseguido ganar cuando antes ganaban cuando querían, y esto los situará en una posición diferente".



"Por otra parte, otra ventaja es que el entrenador ayudante es Mike D'Antoni, que es un conocedor del baloncesto de fuera de Estados Unidos, que es un poco el gran problema de los jugadores de la NBA y la selección de Estados Unidos, pensando que lo demás no tenía importancia", expuso Aíto García Reneses.

Pau Gasol: "Estados Unidos es, sin duda, la favorita para llevarse el oro"

El ala-pívot de la selección española Pau Gasol admite que Estados Unidos parte como "clara favorita" para colgarse el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, "aunque eso luego siempre hay que demostrarlo en la pista".

Para Gasol, el combinado norteamericano que lideran Kobe Bryant y LeBron James es "un equipo muy fuerte que cuenta con casi todos los mejores jugadores de la NBA", aunque "otra cosa es que las salgan las cosas y congenien como equipo, algo que no siempre es fácil cuando se tienen tantas estrellas".

Su compañero en Los Ángeles Lakers Kobe Bryant ya avisó a Gasol de que se fuera olvidando del oro. El jugador español, en cambio, prefiere mostrarse más cauto.

"A Kobe le gusta hablar mucho. Yo ya le dije que le pondríamos las cosas difíciles, pero ahora mismo, para llegar al oro, quedan unos cuantos partidos antes. Al menos, esta vez, tenemos a Estados Unidos en nuestro mismo grupo, lo que nos asegura que no nos los cruzaremos en cuartos de final, como nos pasó en los últimos Juegos", ha recordado.

El jugador español cree además que en el torneo hay otros rivales igualmente peligrosos, "como Grecia, Argentina, Rusia, que es la actual campeona de Europa, y algún otro equipo de esos que encadenan un par de buenos partidos seguidos y se cuelan en cuartos o semifinales por sorpresa".

"Ha llegado Aíto y bienvenido sea"

Tras perder la final de la NBA ante los Celtics de Boston, Pau Gasol ha regresado a Barcelona para descansar unos días antes de concentrarse con la selección española. El ala-pívot de los Lakers ya ha hablado con la Federación y con el nuevo seleccionador, Aíto García Reneses, para pedir unos días más de vacaciones. "Me voy recuperando poco a poco, pero el cansancio aún se nota y les he pedido incorporarme un poco más tarde", ha explicado.

Gasol ha vivido "desde la distancia" el conflicto entre el presidente de la Federación Española, José Luis Sáez, y el ya ex seleccionador Pepu Hernández, ya que ha preferido, "por prudencia", mantenerse al margen en todo momento.

"Era algo que tenían que resolver ellos y al final se ha resuelto como se ha resuelto. Yo sólo puedo decir que con Pepu estábamos muy a gusto. Ahora ha llegado Aíto y bienvenido sea", ha comentado al respecto.