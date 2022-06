Villa lleva a España a los cuartos de final

España tenía que consolidar ante Suecia el fenomenal estreno ante Rusia, un excelente primer partido de campeonato, con buen juego y con goles, un arranque, todo sea dicho, muy parecido al que tuvo en el pasado Mundial de Alemania, y entonces, de nuevo, la "Roja", se quedó muy lejos de las semifinales. [Narración] [Fotos] [Audio RNE]



Luis apostó por los mismos jugadores que vencieron a Rusia, ningún cambio, buenas noticias, la enfermería vacía, espíritu de equipo, continuidad. Al otro lado, Ibrahimovic y compañía, futbolistas potentes y rápidos. Y confiados tras la victoria ante Grecia.



Comenzó bien España, con todos los futbolistas muy entonados y con clara vocación ofensiva. A los cinco minutos de juego, Xavi Hernández ya era el dueño de la parcela central, e Iniesta, Silva, Torres y Villa comenzaban a moverse con mucha intención y sentido entre la zaga sueca. Preocupaba el fútbol directo y la contra del cuadro de Lagerback, pero los de Luis tenían mucho más tiempo el balón y la gran amenaza del rival, Ibrahimovic, estaba pasando desapercibido.



El dominio español tuvo sus frutos en un saque de esquina en el minuto 15; una jugada ensayada que llevó a gol Torres con la punta de la bota. España se estaba mostrando muy superior a la selección sueca, incapaz de sujetar tanto talento y muy incómoda en el terreno de juego.Con un gol de ventaja y con Suecia obligada a levantar el resultado, España dio un paso atrás con el lógico propósito de sacarle partido a los espacios y jugar al contragolpe, fórmula que le dio muy buenos resultados frente a Rusia.



Sin embargo, durante los quince minutos posteriores al gol de Torres, el equipo sueco adelantó las líneas y acorraló al cuadro de Luis, que perdió el balón que tanto tiempo tuvo al inicio. Y sin balón, España pierde la mejor de sus armas; Ibrahimovic, desde el área pequeña, castigó a la "Roja" con el empate en el minuto 34, una jugada en la que falló en cadena toda la defensa española. Incluido Casillas.



Se animó España tras el gol de Ibrahimovic y Villa dispuso de una clara ocasión inmediatamente después, pero lo cierto es que mientras Suecia parecía cada vez más convencida de sus posibilidades, España pasaba serios apuros para hilar el juego y achicaba como podía en defensa, con más coraje que orden, los ataques frontales de los suecos.



Dominio en el juego, mala suerte ante el gol, y Villa, de nuevo, héroe de España



Ibrahimovic, tocado, se quedó en el banco tras el descanso, un alivio para la defensa española, muy débil e irregular durante los primeros 45 minutos. Esta circunstancia pareció animar a los futbolistas españoles, que arrancaron con más ambición y dispuestos a imponer su juego.



Visto que el dominio no estaba afectando al resultado, Luis cambio de marcha, de estilo, y apostó por Cesc y Cazorla en detrimento de Xavi Hernández e Iniesta, que no estaban aportando tanto como se espera de ellos y lo cierto es que su influencia en el juego cada vez tenías menos peso.



Con Cesc Fábregas al mando de las operaciones llegó la mejor ocasión de España, una triple oportunidad que ni Villa, ni Silva ni Torres supieron aprovechar. Al rato, Senna, de fuerte disparo, puso a prueba a Isaksson. El dominio correspondía a España, había ocasiones, pero el gol no llegaba.



Lo peor es que se estaba cumpliendo un guión parecido al de la primera mitad, esto es, buen comienzo y al cuarto de hora, el ritmo de juego español que se desinfla como un globo hinchado y Suecia, agazapada hasta entonces, comienza a carburar. Así, los últimos cinco minutos de partido se disputaron con España volcada en ataque y Suecia, ni mucho menos vencida, respondiendo a la contra.



Torres tuvo una buena oportunidad, y Cesc buscaba espacios sin descanso, pero el gol de la victoria, parecía no llegar nunca. Hasta que apareció David Villa, el héroe del Hat trick ante Rusia, para marcar, en el descuento, el excelente gol que lleva a España a los cuartos de final como líder del grupo y le coloca como una de las estrellas de esta Eurocopa.