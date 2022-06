Aíto queda libre y Sito Alonso entrenará al Joventut

Aíto García Reneses no continuará al frente del DKV Joventut la próxima temporada y será sustituido por Alfonso 'Sito' Alonso, según ha confirmado el presidente de la entidad, Jordi Villacampa.

García Reneses ha asegurado que no seguirá porque era "lo mejor" para él mismo y para la entidad y desvinculó su marcha con una hipotética oferta para dirigir próximamente la selección española de baloncesto.

"Esta segunda fase mía en el Joventut ha sido claramente un gran éxito, gracias al trabajo de todo el equipo. Estoy orgulloso de haber sido el que más años ha estado últimamente al frente del equipo verdinegro", ha dicho.

Ahora, cogerá las riendas del equipo Sito Alonso, de 32 años, que ha sido su ayudante en las últimas tres temporadas, y que podría ser en el próximo curso el técnico más joven de la liga ACB.

"No he descartado nada"

En cuanto a una posible oferta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Aíto García Reneses ha dicho que no tiene relación con su marcha del Joventut.

"Sólo tengo en mi cabeza a la 'Penya'. Lo que puede pasar en el futuro, no tengo ni idea. Pero esta decisión no obedece a otra razón sino que ahora pensaba que era un buen momento para salir", ha insistido.

"No tengo elementos encima de la mesa para decidir nada. No he descartado nada", dijo, tras ser cuestionado por sus opciones de futuro o de incluso retirarse. De todas maneras, sobre la selección aseguró que le parece "una falta de respeto" a 'Pepu' y al propio equipo nacional hablar de sus posibilidades de ser seleccionador.

Cinco años de éxito en el Joventut

Con su salida, Aíto García Reneses pone fin a su segunda etapa como entrenador del Joventut, un quinquenio en el que el club verdinegro ha crecido en juego, en títulos y también en descubrimiento de nuevos jugadores, con Rudy Fernández y Ricky Rubio como cabezas visibles.

García Reneses, que renovaba su compromiso anualmente, ya había entrenado al Joventut entre 1983 y 1985, volvió después de un exitoso paso por el Barça en julio de 2003 y ha culminado un gran trabajo con el equipo de Badalona tras conseguir este año la Copa del Rey, la Copa ULEB y la Liga Catalana.

Seguramente el adiós de la principal estrella del equipo, Rudy Fernández, que el año que viene jugará en las filas de Portland Trail Blazers de la NBA, y la dificultad de continuar con la columna vertebral del equipo, han influido en la decisión tomada.

Además, el Joventut está pendiente de la continuidad de cinco jugadores (Lubos Barton, Eduardo Hernández Sonseca, Ferran Laviña, Petar Popovic y Jerome Moiso). En este último caso, el club debería negociar a la alza su contrato.

El entrenador madrileño, de 61 años, tiene una larga carrera llena de éxitos. Seleccionador nacional juvenil entre 1976 y 1980, ha sido nombrado mejor entrenador del año en la ACB en tres ocasiones.

Con el Barça conquistó 9 Ligas ACB, 5 Copas del Rey, 1 Copa Príncipe de Asturias, 1 Recopa de Europa y 2 Korac. Con el Joventut, ha conquistado una Copa del Rey, 1 Copa ULEB y 1 Copa FIBA.