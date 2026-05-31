The Blue Box a 'Noms propis': adéu a la mamografia?
- L'enginyera biomèdica Judit Giró visita Noms Propis per parlar del The Blue Box, la caixa blava que detecta càncer
- La cofundadora revela si substituirà la mamografia i si tothom hi tindrà accés
Sovint es parla de la manca de referents femenins en el món de la ciència. Judit Giró n'és un clar exemple de canvi de paradigma. Des de ben petita sabia que volia dedicar-se a la ciència, tot i que encara no podia posar nom a una disciplina, la bioenginyeria, que aleshores tot just començava a emergir. En pocs anys ha fet una trajectòria meteòrica que l'ha portat als Estats Units i a fundar la seva pròpia startup biomèdica. El seu talent ha estat reconegut arreu del món: és guanyadora del James Dyson Award 2020, ha rebut el premi Argal i una beca de la Diputació de Tarragona.
Giró és cofundadora de The Blue Box, un dispositiu capaç de detectar precoçment el càncer de mama a partir d'una simple mostra d'orina. Explica a Noms propis com funciona i quin impacte pot tenir en el futur de la salut.
En quin punt està 'The Blue Box'?
Giró comenta que encara no s'han fet assajos clínics amb The Blue Box, però queda ben poc. "Estem a punt d'aconseguir el segell europeu per començar a vendre", apunta l'enginyera biomèdica. El prototip final està a punt. Ara, Giró i el seu equip analitzen orines humanes, que és la fase prèvia a l'assaig clínic. "Estem demostrant que és segur", afirma Giró.
La confundadora de The Blue Box explica "l'assaig clínic és el gran examen, la Selectivitat dels dispositius mèdics". En definitiva, significa traslladar el dispositiu a dins d'un hospital. Allà el fan servir i el comparen amb la mamografia.
Substitueix la mamografia?
El món del cribatge canvia constantment, i és per aquest motiu que Giró no descarta que a la llarga The Blue Box sigui un substitutiu de la mamografia. No obstant això, l'enginyera biomèdica assegura que Espanya té un sistema nacional de cribatge de càncer de mama molt bo i que les taxes de participació són bastant altes en comparació amb la resta d'Europa. "Hi ha molts càncers que es detecten bé gràcies a la mamografia", diu. Maluradament, Giró considera que "la mamografia és molt cara, fa mal a algunes dones i no detecta tots els càncers, alguns passen desapercebuts". A més, "moltes dones que no tenen càncer s'emporten l'ensurt que sí el tenen i estem enviant algunes dones amb càncer a casa", tal com explica l'especialista.
Giró pensa que els dos mètodes de detecció del càncer de mama "no són competidors, són aliats". L'objectiu de la cofundadora de The Blue Box és fer servir els dos recursos en conjunció per optimitzar el sistema. "Algun càncer que se li escapi a la mamografia el pot veure The Blue Box i viceversa?", es pregunta l'enginyera biomèdica.
Accés a tothom?
Segons Giró, cal educar la població en tot el que envolta una malaltia com el càncer. "La gent ha d'entendre per què és important fer-se la mamografia o el The Blue Box", diu. L'experta creu que és responsabilitat dels enginyers biomèdics com ella que les tecnologies que fabriquen siguin accessibles. "És responsabilitat nostra fer-ho fàcil, barat i accessible", afirma. Giró conclou que la missió dels treballadors del seu gremi, l'enginyeria biomèdica, és fabricar més eines per als metges, que les faran servir com creguin en funció del que necessiti la població.