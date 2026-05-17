Andrea Fuentes: "Hauré sigut millor entrenadora que nedadora"
Andrea Fuentes va ser una de les grans nedadores de la seva generació: va guanyar 4 medalles olímpiques i 32 medalles en campionats mundials i europeus amb la selecció espanyola. Es va convertir en una de les esportistes més destacades del país en la seva disciplina. Però quan es va retirar, no va marxar gaire lluny de l’aigua. Com a entrenadora i seleccionadora, ha tornat a fer història. Va liderar l’equip dels Estats Units que va passar de ser la número 15 del rànquing mundial a aconseguir una medalla de plata als Jocs Olímpics de París 2024, el primer metall del país en vint anys.
Actualment, dirigeix la selecció espanyola amb la mirada posada en el futur i ha escrit el llibre Mentalidad, propósito, pasión: cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso, sobre els seus aprenentatges de gestió emocional davant dels desafiaments de l’esport de competició. La campiona olímpica de natació artística visita Noms propis i revela el 'mètode Andrea Fuentes'.
Passió per entrenar
Fuentes pensa que com a jugadora i com a entrenadora sent les mateixes emocions. No obstant això, la seleccionadora reconeix que ara que és tècnica no s'hi veu a l'aigua. "Crec que al final de la meva carrera hauré sigut millor entrenadora que nedadora", assegura. Fuentes, qui afirma estar enamorada de la seva professió, considera que genera més impacte com a entrenadora que com a jugadora, tot i les medalles guanyades. "El llegat serà molt més important com a entrenadora que el que hagi pogut fer com a esportista, perquè no tens tanta influència cap a la gent", diu.
Revolucionària de la natació artística
Es pot afirmar que hi ha una 'metodologia Andrea Fuentes'. "Estic treballant molt dur per canviar el sistema", explica l'exnedadora. L'objectiu de la seleccionadora és preparar l'equip de manera diferent. "És la forma en la qual les noves generacions mereixen ser entrenades", comenta.
Aquesta nova manera de veure la natació artística que proposa Fuentes és més entretinguda i divertida en un esport molt dur, que requereix moltes hores de preparació, entrenament i sacrificis. Això no significa que es treballi menys. "Gaudir del procés és tan important com rendir", remarca la preparadora. Fuentes no vol aconseguir medalles a qualsevol preu i, per a ella, és essencial que el camí hagi valgut la pena per a apropar-se a bons resultats.
La por
En el seu nou llibre Mentalidad, propósito, pasión: cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso, Andrea Fuentes parla de la por, entre altres temes vinculats a la gestió emocional en l'alt rendiment. És un dels capítols preferits de l'autora. "La por a vegades està disfressada, però ens frena molt", diu. Ho relaciona amb l'adaptació al canvi, que per a ella és una gran oportunitat per créixer i aprendre noves lliçons. L'entrenadora lamenta que hi ha molta gent que té por als canvis i es perd moltes oportunitats. De fet, ella creu que quan una persona toca fons, ha de recordar aquell moment d'estar al pou per tenir por de no voler tornar a passar per allò, lluitar per remuntar les situacions adverses i assolir els objectius.
El proper repte d'Andrea Fuentes són els Jocs Olímpics de Los Àngeles 2028. La tècnica gaudeix molt de la diversitat cultural que hi ha al combinat espanyol i aprèn a gestionar les noves generacions. Amb el seu mètode, segur que la selecció espanyola de natació artística arribarà ben lluny.