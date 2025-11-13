Del triatlón femenino al relevo de mujeres 4x100 estilos: así es el calendario de los Juegos de Los Ángeles
- El comité organizador de la cita olímpica publica el programa íntegro, del 15 al 30 de julio de 2028
- La gran novedad es el cambio de fechas del atletismo y la natación: la competición se cerrará ahora en la piscina
Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya tienen un programa detallado que incluye las ya habituales 16 jornadas con finales (del 15 al 30 de julio) y tres días previos de competición; un calendario donde se confirma como principal novedad el intercambio de fechas entre el atletismo y la natación.
Y es que en la cita estadounidense, dentro de dos años y siete meses, las pruebas en el estadio olímpico --el Memorial Coliseum-- se desarrollarán durante la primera semana; y las de los nadadores en la piscina, la segunda, rompiendo una tradición histórica.
De esta forma, la natación en línea cederá su habitual protagonismo de las primeras jornadas al considerado deporte rey de los JJ.OO. A cambio, a los nadadores se le reservará el honor de pelear por las últimas medallas, solo unas horas antes de la ceremonia de clausura. En concreto, la última prueba prevista en el programa completo [PDF] que ha publicado este miércoles el comité organizador de LA28 es la de 4x100 estilos en categoría femenina.
Un primer día con protagonismo femenino
Quince días antes, las primeras en subirse a un podio en la ciudad californiana serán las mejores triatletas. El deporte que combina la natación en aguas abiertas --en este caso en Venice Beach--, el ciclismo y la carrera a pie volverá a colocarse en la primera jornada de los Juegos, como en Sídney 2000.
La organización destaca en un comunicado que precisamente ese 15 de julio será el día con más finales femeninas, en una serie de "eventos que subrayarán la importancia de las mujeres deportistas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles".
La culminación llegará de noche en el estadio con la final femenina de los 100 metros, una prueba que se desarrollará íntegramente ese día en tres rondas. La federación internacional, World Athletics, dará así un papel protagonista a las velocistas para "garantizar que los Juegos se inauguren con uno de los eventos más electrizantes del deporte".
Por su parte, desde el Comité Olímpico Internacional (COI) ponen el foco en la penúltima jornada, bautizada como Súper Sábado, en la que se celebrarán 26 finales de 23 deportes. En particular, ese día se disputarán 15 partidos por medalla (finales y partidos por el tercer puesto) en deportes de equipo.
Deportes que vuelven y otros que debutan
Ese 29 de agosto precisamente tendrá lugar la final del torneo masculino de críquet, un deporte que vuelve a los Juegos más de un siglo después. Y algo parecido ocurre con el lacrosse.
También atraerán una atención especial el béisbol y el sóftbol, que regresan en su caso al programa olímpico tras una breve ausencia. El béisbol, muy popular en Estados Unidos y la región del Pacífico, comenzará la víspera de la inauguración de los Juegos gracias a una nueva ventana de competición que facilitará la presencia de los jugadores de la liga norteamericana, la MLB, explica el comité organizador.
Además, en LA28 debutarán el flag football (fútbol bandera) y el squash y no habrá que esperar para verlos, ya que se pondrán en marcha en el Día 1. En total, en estos Juegos se competirá en 36 deportes y 51 disciplinas y habrá 844 sesiones con entrada, a unos precios todavía no publicados. Solo se ha informado de que las más baratas costarán 28 dólares (unos 24 euros al cambio actual).
Precisamente, estos detalles del calendario --sujeto todavía a cambios-- se han dado a conocer por la proximidad del inicio del proceso para la venta de entradas, que se lanzará en enero.
En general, en este programa ya solo faltan precisiones como el horario específico de todas las pruebas dentro de las sesiones ya definidas; además de la concreción del torneo de fútbol, que se celebrará en estadios en distintas ciudades del país además de Los Ángeles.