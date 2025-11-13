Del triatlón femenino al relevo de mujeres 4x100 estilos: así es el calendario de los Juegos de Los Ángeles

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya tienen un programa detallado que incluye las ya habituales 16 jornadas con finales (del 15 al 30 de julio) y tres días previos de competición; un calendario donde se confirma como principal novedad el intercambio de fechas entre el atletismo y la natación.

Y es que en la cita estadounidense, dentro de dos años y siete meses, las pruebas en el estadio olímpico --el Memorial Coliseum-- se desarrollarán durante la primera semana; y las de los nadadores en la piscina, la segunda, rompiendo una tradición histórica.

De esta forma, la natación en línea cederá su habitual protagonismo de las primeras jornadas al considerado deporte rey de los JJ.OO. A cambio, a los nadadores se le reservará el honor de pelear por las últimas medallas, solo unas horas antes de la ceremonia de clausura. En concreto, la última prueba prevista en el programa completo [PDF] que ha publicado este miércoles el comité organizador de LA28 es la de 4x100 estilos en categoría femenina.

Calendario de los JJ.OO. de Los Ángeles 2028 la28.org

Un primer día con protagonismo femenino Quince días antes, las primeras en subirse a un podio en la ciudad californiana serán las mejores triatletas. El deporte que combina la natación en aguas abiertas --en este caso en Venice Beach--, el ciclismo y la carrera a pie volverá a colocarse en la primera jornada de los Juegos, como en Sídney 2000. La organización destaca en un comunicado que precisamente ese 15 de julio será el día con más finales femeninas, en una serie de "eventos que subrayarán la importancia de las mujeres deportistas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles". La culminación llegará de noche en el estadio con la final femenina de los 100 metros, una prueba que se desarrollará íntegramente ese día en tres rondas. La federación internacional, World Athletics, dará así un papel protagonista a las velocistas para "garantizar que los Juegos se inauguren con uno de los eventos más electrizantes del deporte". Por su parte, desde el Comité Olímpico Internacional (COI) ponen el foco en la penúltima jornada, bautizada como Súper Sábado, en la que se celebrarán 26 finales de 23 deportes. En particular, ese día se disputarán 15 partidos por medalla (finales y partidos por el tercer puesto) en deportes de equipo.