Roser, cantant: "Em creia que era intocable"
Nascuda a Canet de Mar, la cantant Roser va créixer entre focus, maquillatge i somnis immensos, en una família vinculada al món de l'espectacle. Amb tres anys va dir que volia ser artista. Cantant, ballarina, model, presentadora… però sobretot, és una dona que ha après a reinventar-se, a renéixer i a estimar-se en cada etapa.
Roser ha viscut moltes vides en una sola. Va començar cantant en orquestres fins que el talent-show Pop stars li va donar fama i va emprendre el camí en solitari que sempre havia somiat. És una d'aquelles artistes que s'han guanyat cada pas amb esforç i constància.
Amb una trajectòria llarga i intensa, hi ha hagut èxits sonats, moments difícils i projectes il·lusionants. Ha posat en marxa espectacles com Diva's disco, Entre divas i, l'actual Hola Raffaella. A Noms Propis, l'artista catalana parla amb la presentadora Anna Cler sobre el gran error de la seva carrera.
Canvis a la indústria
Quan va fitxar per Warner, Roser va pensar que ho tenia tot, va haver de lluitar amb el seu ego i fer front a coses que no van sortir com esperava. "Era la nena mimada, em cuidaven molt, treballava molt. Tenien un concepte de desenvolupar l'artista a temps, cosa que ara no passa", explica la cantant.
Amb l'entrada de les noves tecnologies, la indústria de l'espectacle canvia. Les discogràfiques intentaven entendre com gestionar el nou camí i aquesta revolució va agafar a molts artistes del moment. "Jo estava de pujada i amb els canvis pensava que em farien fora, i no sabia per què", diu Roser.
El gran error de la seva carrera
L'artista reconeix a Noms Propis que va cometre un error molt gran quan estava a Pop Stars: no tenir un pla B en el món de l'espectacle. La inexperiència li va jugar una mala passada: "Jo em creia que era intocable", confessa, i apunta: "Quan portes tota una vida sortint-te de la norma, on tu ets diferent, quan aconsegueixes aquesta diferència que et dona un benestar i estàs com volies, penses que ja no et mourà ningú d'aquí". Roser adverteix que fer aquest tipus de reflexions és una equivocació i una mentida, perquè "no depèn de tu, depèn d'un entorn bastant difícil". La cantant afegeix que "les caigudes són tremendes".
El disc de Raffaella: l'inici de la fi
Roser va rebre una oferta de Warner per fer un disc homenatge a l'artista Rafaella Carrá, però va refusar-la inicialment: "No tenia cap mena de lògica!", exclama, i explica que Raffaella Carrá era una artista en actiu i creia que això li destruiria la carrera. "Això ho pots fer quan tens 46 anys, no 26, que pots permetre't el luxe de fer un disc homenatge perquè et ve de gust, no per una obligació perquè t'aniràs al carrer", argumenta la cantant.
L'artista venia de tenir molt èxit amb la cançó de Foc, tant en llengua castellana com en català. A més, Roser tenia pensat fer un tercer disc inèdit que en aquell moment la posicionaria molt en el panorama musical. De fet, ja estaven treballant en el disc, però van començar a produir-se molts canvis. Un dia la van trucar i li van dir que el seu lloc perillava. "Jo no ho entenia", recalca la música.
Finalment, Roser es va veure obligada a fer el disc de Rafaella per no perdre la feina, tot i que va trigar tres mesos en decidir-se. "Vaig dir que sí perquè no estava preparada per anar-me al carrer", confessa l'artista, tot i que també reconeix que un cop a dins del projecte la companyia li va permetre desenvolupar l'obra "amb tot l'amor del món".
Fracàs i aprenentatge
"Evidentment, jo no em vaig equivocar i va ser l'inici de la fi d'una etapa", remarca, en referència a la decisió de fer el disc de Raffaella amb Warner. "Va tenir el seu èxit però ningú entenia perquè ho feia", comenta. Tot i que en el moment no valorava que Raffaella Carrá donés el vist bo al disc, amb el pas dels anys Roser s'ha reconciliat amb aquesta vivència. "Quan vaig acabar el disc me'n vaig adonar que tenia raó sobre el que havia passat i vaig agafar la força suficient per dir 'fins aquí hem arribat'", explica la música.
Roser conclou que va viure aquesta experiència com un fracàs, però va aixecar-se i tornar a començar després d'una gran lluita amb l'ego intern que pot tenir qualsevol artista internacional. La cantant reconeix que tenia unes aspiracions i somnis que no s'han complert, però també diu orgullosa que ha fet coses increïbles per les quals estarà sempre feliç.