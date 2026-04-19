Elena Barraquer i els problemes amb les malalties oculars a l'Àfrica
L'oftalmòloga Elena Barraquer explica els problemes greus amb l'oftalmologia que hi ha a l'Àfrica
La doctora relata els dos casos que l'han marcat més: "Tenia un nadó a qui encara havia vist la cara"
De mare equatoriana i pare català, Elena Barraquer prové d’una nissaga centenària de metges oftalmòlegs. Va créixer envoltada de pacients, perquè la clínica familiar també era casa seva. Des de petita mostrava vocació i feia dibuixos de les operacions del seu pare per guanyar-se una setmanada. La doctora és un referent internacional en oftalmologia i una de les grans defensores del dret a la visió arreu del món.
Formada en centres d'excel·lència com Harvard i el Bascom Palmer Eye Institute, després d'11 anys als Estats Units, es va instal·lar a Torí on va formar la seva família i més tard va tornar a Barcelona. Combina una trajectòria mèdica brillant amb una vocació humanitària. És especialista en cirurgia de cataractes i cirurgia refractiva i presidenta de la Fundació Elena Barraquer, amb la que fa expedicions humanitàries a països en desenvolupament impulsant projectes solidaris que canvien vides. Barraquer parla amb la presentadora Anna Cler a Noms Propis sobre la relació entre els ulls i l'ànima i dels problemes a l'Àfrica amb malalties oculars.
Diagnosticar una malaltia ocular a simple vista
Segons Elena Barraquer, la dita famosa "els ulls són el reflex de l'ànima" és veritat. "Et diuen si la persona et diu la veritat o no, si està trista, si està contenta, si és optimista...". Fins i tot, Barraquer pot diagnosticar una malaltia mirant els ulls. Diu que hi ha problemes dels ulls com l'estrabisme, una cataracta congènita o una cataracta traumàtica que es poden veure a simple vista.
La doctora també assegura que amb el microscopi es pot veure gairebé tot l'ull, i que amb una lent es pot veure tot l'ull des de fora, sense necessitar cap tipus de prova. No obstant això, Barraquer afirma que a medicina interna s'han de fer una sèrie de tests per completar la història clínica del pacient. "És un òrgan que és fàcil d'examinar", raona l'oftalmòloga, referintse a l'ull.
25 oftalmòlegs per a 36 milions de persones
"Les cataractes són la causa número u de ceguesa", confirma Barraquer. L'experta explica que a l'Àfrica, a banda de la manca de recursos econòmics i tecnològics, és important reforçar els recursos humans. La doctora comenta que a Mozambique, país de més de 36 milions d'habitants, hi ha entre 20 i 25 oftalmòlegs. "Un oftalmòleg per cada milió d'habitants no dona a l'abast. Encara que tinguessin la tecnologia necessària, no arribarien a tractar a tothom", reflexiona l'especialista.
Els dos casos que més l'han marcat
A Elena Barraquer l'han marcat dos casos. Un és el d'una nena de Guinea Bissau, a qui l'oftalmòloga va tractar a Barcelona. "Quan la vam veure a Guinea-Bissau tenia una cataracta congènita bilateral que només podia veure si hi havia llum o no, res més. No podia fer res i anava tota l'estona de la mà d'algú, no podia caminar sola", relata l'oculista. Barraquer afegeix que aquesta nena va haver d'esperar dos anys perquè li donessin el visat per poder viatjar a Barcelona. Segons la doctora, aquesta nena va recuperar només un dècim de visió, perquè l'operació es va fer tard, però amb el qual ja podia anar a l'escola. "Això és importantíssim a l'Àfrica, perquè una nena que va a l'escola té més possibilitats de sortir de la pobresa", indica Barraquer.
L'altre cas és el d'una noia de 18 anys d'Angola provinent d'una família on tots eren miops i un dels germans d'aquesta noia tenia cataractes i desprendiment de retina bilateral amb només 13 anys i, segons la doctora, no s'hi podia fer res. L'oftalmòloga va diagnosticar que la nena tenia cataracta blanca bilateral i desprendiment de retina en només un ull. "Quan vam acabar l'operació només veia la llum, però quan va notar que podia veure mans i dits, li va canviar el rictus. Tenia un nadó de 18 mesos a qui encara no havia vist la cara", relata Barraquer.
La presentadora Anna Cler conclou que els dos casos que narra la doctora a Europa semblen impossibles. "Aquí gairebé ningú es torna cec per unes cataractes", exclama l'oftalmòloga Elena Barraquer. A Europa, l'accés a la sanitat per problemes oculars és factible. A l'Àfrica, no.