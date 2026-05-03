Antoni Bolinches, expert en relacions de parella: "Tenir sort en l'amor és aprendre de la mala sort"
- Antoni Bolinches revela quines són les quatre potes perquè una parella funcioni
- L'especialista ha publicat El síndrome de las supermujeres, sobre l'escletxa emocional entre homes i dones
En l'amor no hi ha fórmules universals, però si algú coneix com funciona per dintre és Antoni Bolinches. Després de treballar en un banc, va descobrir que la seva passió era analitzar com estimem i com madurem.
"Tenir sort en l'amor és aprendre de la mala sort, de les parelles que no t'han funcionat", ha explicat Bolinches en una conversa amb Anna Cler al programa Noms propis de La 2Cat. Segons afirma l'expert en relacions, "amb la parella que no et pots equivocar és amb l'última; si aprenem de les anteriors, això es pot aconseguir".
La teoria de la tercera parella
El terapeuta també ha desenvolupat la teoria de la tercera parella, segons la qual les persones aprenem de les dues primeres relacions i, quan arriba el moment, ja estem preparats per identificar el que realment necessitem. "Si tu aprens de dues relacions que no t'han funcionat, tu t'estàs creant el perfil ideal; estàs resumint coses bones de la primera i la segona, que trobaràs amb cert sentit en la tercera", ha assegurat.
En aquest context, l'aprenentatge que obtenim de les experiències negatives seria necessari, però no prou per triomfar en l'amor. "Tampoc ens hem de confondre: no aprenem perquè ens equivoquem; hem de treure una lliçó positiva de l'experiència negativa", puntualitza Bolinches.
Les 4 potes de la parella
Bolinches també ha revelat quines són les quatre potes de la parella, és a dir, perquè perduri en el temps realment una relació amorosa. "Per suportar tot el que li cau a sobre amb la convivència, aquestes potes han de ser prou sòlides", ha insistit.
La primera pota seria un "bon acoblament sexual". La segona condició és que els caràcters siguin prou compatibles. La tercera és tenir una escala de valors similars. "I, aleshores, és quan té sentit la quarta pota: el projecte de vida convergent", ha afegit. Sense totes aquestes potes, la parella pot trontollar quan entra en la rutina i el dia a dia.
Són les infidelitats inevitables?
L'expert en relacions ha explicat que, després de 10 anys convivint amb la mateixa persona, "la meitat ha estat infidel" a la seva parella. Aquesta és una estadística clínica de les persones que han passat pel seu institut. "El percentatge encara és més gran en els homes que les dones, però s'està igualant", afegeix.
El que canvia, assegura, són les motivacions entre gèneres: "L'home, quan troba un subjecte eròtic atractiu disponible, és molt difícil que no caigui en la temptació; en la dona no és només un caprici sexual, hi ha d'haver quelcom més enllà."
Segons l'especialista, la infidelitat és la principal causa de crisi entre les parelles d'entre 30 i 40 anys. Però "la pitjor variant és quan la infidelitat està relacionada amb l'enamorament alternatiu", conclou Bolinches. És en aquest cas quan costa més reconstruir els ponts amb la parella.
La maduresa emocional
"Les dones porteu tres generacions en un procés de desenvolupament que us ha fet que us situeu en un nivell de maduresa i autoconsciència superiors a l'home", ha comentat Bolinches a Anna Cler. Precisament, aquesta és la tesi del seu últim llibre, El síndrome de las supermujeres: hi ha una escletxa entre aquestes dones fortes i autònomes i els homes que encara han d'evolucionar.
El terapeuta ha qualificat aquesta situació com una "penalització" que pateix el gènere femení. "A conseqüència de la vostra excel·lència, teniu dificultats per trobar homes adequats", ha afirmat. En canvi, l'home que assoleix l'excel·lència, assenyala, té moltes dones que s'hi apropen amb un nivell emocional similar.