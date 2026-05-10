Pep Munné: "No intentar jugar al Camp Nou no m'ho perdonaré mai"
- L'actor Pep Munné explica a Noms Propis per què va deixar el futbol quan estava al filial del Barça
- L'artista va estar cedit al Rayo Vallecano i al Mallorca, llavors tots dos equips a segona divisió
L'actor Pep Munné va començar somiant amb el futbol, fins i tot va jugar al Barça i al Mallorca, però ben aviat va entendre que el seu lloc eren els escenaris. Durant una estada a Madrid, quan jugava al Rayo Vallecano i esperava reincorporar-se amb el Barcelona, la seva parella el va animar a presentar-se al càsting del primer musical americà que es feia a Espanya. A Noms Propis, Munné explica per què va renunciar al futbol professional i si té algun remordiment.
Futbol i estudis
Mentre Munné lluitava pel seu somni d'arribar al primer equip del Barça, ja havia començat a estudiar a l'Escola d'Art Dramàtic, on va conèixer a molts actors i va agafar gust per anar al teatre. De fet, hi anava cada dia, especialment a veure a l'actor José Bódalo. "Cada funció que feia potser la veia set o vuit vegades", afirma l'artista, que també es meravellava amb altres intèrprets com José María Rodero i es fascinava amb els textos de les obres.
Una lesió i una audició
L'estiu de 1974, quan havia de tornar a Barcelona per incorporar-se a la disciplina del Barça Atlètic en finalitzar la cessió pel Rayo Vallecano, Munné estava lesionat. A més, es va donar el cas que hi havien audicions pel primer musical americà que es feia a Espanya, Godspell, de l'autor i director novaiorquès John-Michael Tebelak. "No m'ho vaig ni pensar", reconeix. L'actriu Isabel Mestres el va exhortar a presentar-s'hi, i així ho va fer. L'actor explica que eren 500 persones a les audicions, les quals van haver de fer unes improvisacions.
La decisió
Munné patia dolors forts d'estòmac i lumbàlgia quan tenia nervis per alguna cosa. Arran de les proves de Godspell, ho va passar molt malament. Va haver de postposar la tornada a Barcelona, on l'esperava el Barça. Un dia d'aquell estiu del 74 el truca l'empresari Manuel Collado i informa a l'actor que l'havien agafat pel musical de Tebelak. Va ser en aquest moment que Munné tenia clar que no tornaria a la ciutat comtal. L'actor deixava el futbol amb només vint anys. Feia tres temporades que ja era professional del Futbol Club Barcelona, però no va debutar mai amb el primer equip. No va jugar mai al Camp Nou.
Un comiat atípic
El comiat de l'artista amb el futbol i amb el Barça frega el surrealisme. "Vaig escriure una carta al Barça dient que deixava el futbol. No s'ho van creure", comenta, i afegeix que durant sis anys l'entitat culer presentava la seva fitxa a la federació perquè no el fitxés ningú. "Pensaven que volia fitxar per un equip de Madrid", diu Munné.
L'espina clavada
Pel que fa a possibles penediments sobre aquesta decisió, l'intèrpret considera que "la carrera d'actor és per sempre, la de futbolista és molt curta. Per això me'n vaig penedir". Munné opina que podria haver fet carrera al futbol professional fins als 28 anys i, llavors, retirar-se per iniciar la d'actor amb la consciència tranquil·la d'haver-ho intentat. "No haver acabat d'intentar jugar al Camp Nou no m'ho perdonaré mai", assegura de manera contundent. Aquest sentiment el va portar a adquirir un gran aprenentatge vital. "A partir d'ara, quan comencis una cosa, l'acabaràs", va dir-se a si mateix.
Malgrat tot, l'artista accepta que ràpidament va començar a gaudir de la interpretació amb Godspell i molt seguidament el van contractar a Televisió Espanyola per treballar a la sèrie televisiva Este señor de negro. La resta és història.