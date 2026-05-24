La clau de l'èxit de La Fageda: "A les nostres vaques els posem música barroca"
- El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, visita Noms Propis i revela les claus de l'èxit del projecte social
- La Fageda té la missió d'ajudar a persones en situació de vulnerabilitat de La Garrotxa
Les crisis personals poden capgirar la vida. I, a vegades, per sempre. És el que li va passar a Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, el projecte social que dona feina a persones amb trastorns mentals i discapacitat intel·lectual. Tot va començar amb la mort sobtada del seu pare, que el va portar a treballar de sastre amb el seu oncle. Amb el temps, la seva militància comunista el va apropar al món dels manicomis, i d'aquí va néixer la seva vocació per la psicologia i per la lluita per una vida digna per als malalts mentals.
Però una nova crisi vital el va allunyar del comunisme i de la psicoanàlisi, i d'aquell trencament en va néixer La Fageda, a la dècada dels vuitanta: un somni col·lectiu que trigaria deu anys a produir el seu primer iogurt. Ara, dos anys després de jubilar-se, Cristóbal Colón parla obertament i sense filtres a Noms Propis amb Anna Cler sobre quines creu que són les claus de l'èxit d'un projecte social com el de La Fageda.
Reconeixement
Una premissa de la cooperativa, tal com explica Colón, és el reconeixement. "Convidem a tots els treballadors a que es reconeguin a si mateixos per a que cadascun reconegui les seves possibilitats i les seves limitacions", matisa el fundador de La Fageda. Amb aquesta dinàmica, el que pretén el dirigent és que tothom sigui objectiu amb si mateix. "Quan tu reconeixes el que ets, estàs en condicions de reconèixer l'altre", raona l'empresari. Colón indica que sobre aquesta base és quan es poden fer les coses ben fetes, independentment de la indústria en la qual es treballi.
“Quan tu reconeixes el que ets, estàs en condicions de reconèixer l'altre“
Recolzaments
El suport de les administracions també ha sigut fonamental per superar moltes de les dificultats que ha tingut La Fageda. "Des de fa 44 anys que vam començar les hem vist de tots els colors, com en qualsevol empresa o en qualsevol projecte", comenta Cristóbal Colón. No obstant això, Colón no nega que el suport de l'administració local i l'entorn tan meravellós en el qual s'ubica La Fageda també han contribuït a l'èxit del projecte. "Hem tingut molts recolzaments. Si no, no s'explicaria", afirma a Noms Propis.
Marca i prestigi
L'any 2025, la factoria va produir més de 105 milions de iogurts, unes xifres segurament inimaginables als inicis del projecte. "Els vam produir perquè els vam vendre, i els vam vendre perquè algú va anar al supermercat, els va pagar, se'ls va menjar i hi va tornar, i per a això no hi ha ajuda de ningú", diu Colón. El fundador de La Fageda posa en valor la marca i el prestigi que agrada als clients i que els fidelitza.
Qualitat
Un altre aspecte determinant que explica el triomf de la cooperativa és la diferenciació del producte. L'empresari posa el focus en la qualitat dels iogurts, els quals "estan fets d'una manera especial". "A les nostres vaques els posem música barroca", diu Cristóbal Colón, fent referència a la cura que tenen amb aquests animals que també són imprescindibles en el funcionament i creixement de l'empresa.
“A les nostres vaques els posem música barroca“
Millorar vides
Un dels vectors estructurals d'aquest projecte i que, segons Colón, moltes vegades el consumidor desconeix, és que La Fageda mai ha fet propaganda. El projecte és social i te la missió de millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat de La Garrotxa. Les instal·lacions s'ubiquen al Parc Natural de la Zona Volcànica, per on passen més de 40.000 persones a l'any. "Molta gent que ens visita no sabia que darrere d'aquests iogurts hi havia un projecte d'aquestes característiques que, a més, no ha fet servir l'argument de la llàstima per vendre", defensa Colón, i afegeix que quan la gent s'assabenta de tot plegat vol formar-ne part perquè estan d'acord amb la forma de gestionar el projecte. "És un projecte amb ànima, a diferència d'altres marques", conclou el fundador de La Fageda.
“És un projecte amb ànima, a diferència d'altres marques“