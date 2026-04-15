Així va reaccionar l'actriu Paula Malia quan va veure escenes de sexe de 'Valeria' amb la seva mare
Les escenes de sexe a la pantalla poden semblar naturals i elegants, però la realitat del rodatge és molt menys idíl·lica. Així ho explica l'actriu Paula Malia al programa I ara què?, on comparteix amb humor i sinceritat com es viuen aquests rodatges, però què passa quan aquestes imatges travessen la pantalla i arriben al menjador de casa? Una de les quatre protagonistes de Valeria relata com va ser mirar la sèrie amb la seva mare: "Va ser una de les experiències més incòmodes de la meva vida."
Els horrors del rodatge íntim
Malia és una de les actrius protagonistes de la sèrie Valeria, basada en el llibre d'Elísabet Benavent. A l'adaptació hi ha moments pujats de to quan l'elenc ha de simular practicar sexe. L'actriu detalla alguns dels elements que fan possible aquestes escenes i desmunta qualsevol idea de glamur: protectors, peces adhesives, interrupcions constants... "Ells porten un mitjó de color carn i nosaltres una espècie de tanga que s'enganxa aquí al darrere, però no té costats i es va desenganxant", narra. "Sexy no és la paraula", afegeix amb ironia.
La presentadora del programa, Sílvia Abril, també s'anima a parlar de la seva experiència com actriu rodant escenes íntimes: "Ens van posar una pilota de volei al mig i ell manxava la pilota, i la pilota em manxava a mi." Tot i les rialles, totes dues comparteixen que són moments carregats d'incomoditat.
El moment més incòmode: veure-ho amb la seva mare
Després de mesos de rodatge, arriba el moment de veure la sèrie. Paula Malia admet que només va voler mirar Valeria un cop, amb la mala sort que va ser amb la seva mare sense enrecordar-se que havia gravat escenes de sexe: "A la meva mare li feia molta il·lusió veure-ho juntes, i jo no vaig calcular que en el segon capítol hi havia una escena de sexe forta."
La situació no va sortir com ella s'imaginava. "Veure't a tu follant en sí és estrany. No acostuma a passar. Però amb la teva mare… això passa menys encara", diu l'actriu. També explica com es va fer un silenci incòmode a l’habitació mentre veien aquell moment de la sèrie. Malia reconeix que no han tornat a parlar del tema mai més.
Manies i rituals fora de càmera
Més enllà de la sèrie Valeria, l'actriu també ha participat en obres de teatre. Ara és protagonista d'Ànima, un musical que es va estrenar al teatre Tívoli de Barcelona el passat 27 de febrer i que encara es pot veure. A la seva conversa amb Sílvia Abril, parla sobre les seves manies i rituals abans de sortir a actuar: "Intento entrar sempre amb el peu dret a l'escenari." Pel que fa a la roba, diu que li agrada tenir-la ben col·locada i, a poder ser, que no sigui groga.
Entre humor i sinceritat, Paula Malia mostra la cara menys visible de la interpretació: aquella que passa fora de càmera i que, de vegades, pot ser molt més incòmoda que qualsevol escena de ficció.