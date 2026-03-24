David Uclés, escriptor i músic: "Em feien bullying per tenir ploma"
Tot i que l'escriptor i músic David Uclés ara parli obertament de la seva orientació sexual, no sempre va ser així. Al programa I ara què? comparteix alguns dels episodis més personals de la seva vida en una conversa amb la presentadora Sílvia Abril. Amb un to distès, però sincer, Uclés repassa la seva infància i adolescència, marcades per l'assetjament que va patir per ser homosexual. "Em feien bullying per tenir ploma", relata.
Objectiu de burles i assetjament
David Uclés recorda que des de petit va ser objectiu de burles i assetjament constants perquè tenia comportaments i gestos associats al gènere femení: “Em llençaven pedres i, fins i tot, em van tancar en un garatge per a pegar-me.”
“Era diferent i això es pagava“
Sense perdre el sentit de l’humor l’escriptor, destaca una anècdota. El Ventolin que utilitzava per a l’asma i que, en to irònic, descriu com el punt d’inflexió que el va fer ser homosexual. Com s'ofegava no podia jugar a futbol amb els nens i anava a jugar amb les nenes. “Era diferent i això es pagava”, resumeix. Aquestes experiències l'han influït en la seva manera d’escriure i entendre el món.
Malgrat l'assetjament quan era petit, Uclés assegura que va ser feliç amb l'amor i suport de la seva família i amics: "Si pogués, canviaria els darrers 10 anys de la meva vida per 1 any de la meva infància."
Reconeixement a Martos
L'escriptor explica que per amagar als seus amics i familiars que era homosexual, anava a altres municipis a conèixer nois. A un d'aquests pobles, Martos, va tenir per primera vegada relacions sexuals. De fet, a la seva novel·la La península de las casas vacías apareix una placa on diu: "Aquí va perdre la virginitat el narrador d'aquesta història."
L'any passat, fins i tot, l'Ajuntament va decidir posar una placa en honor al seu talent literari amb el text "Aquí va perdre la virginitat David Uclés". El també músic, que va anar a l'acte acompanyat dels seus pares i la seva germana, explica a I ara què? que no s'esperava aquella sorpresa.
El noi amb el qual Uclés va perdre la virginitat a Martos és el primer d’una extensa llista d’amants que, segons comenta l'escriptor, ha anat acumulant al llarg dels anys. A tots ells els anota en un quadern personal on, a més dels noms, hi registra detalls com la nacionalitat. Lluny de ser una simple excentricitat, l'artista ho defineix com una manera molt conscient d’ordenar la seva memòria i de donar valor a totes les experiències viscudes perquè al final tot el que ha viscut li serveix per construir no només les seves històries sinó a si mateix.