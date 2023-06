Elisabet Benavent: "Lo que quiere alguien de 30 años es vivir"

Cuando Elisabet Benavent releé En los zapatos de Valeria y mira 10 años atrás, se publicó en 2013, le “sorprende un poco la manera tan ingenua en las que a veces planteaba ese sueño de ser escritora, de lo que aún no tenía ni idea, pero soñaba con serlo y me imaginaba cómo sería”, ha contado en una entrevista en Por tres razones.

Por tres razones - Elísabet Benavent: "No me gustan las firmas multitudinarias" - escuchar ahora

Este pasado viernes 2 de junio se estrenó en Netflix la tercera temporada de Valeria, la saga popularísima que empezó con esta novela. En la conversación con Mamen Asencio ha destacado que este fue su “primer proyecto” y ha reconocido que lo que sí tiene son “muchos sueños” y de ella, “los miedos”.

“El planteamiento es que esta sea la tercera y última temporada”. Este es el tercer libro y ha publicado cinco, no es el final de la saga. Cree que si quedara así, este sería “un buen cierre” con el que siente “comodo” y “es bonito”. Pero ha señalado, que a ella como autora y creadora, le encantaría “tener una cuarta” para “ver el final” que ella escribió.

La serie está proganizada por una escritora caótica y enamorazida que consigue superar los desengaños amorosos. Cuenta con el apoyo de sus amigas, Lola, Nerea y Carmen, que también tienen un papel fundamental. Además, habla de la presión que sufren las mujeres por ser perfectas, de las oportunidades que surgen en el trabajo y en la familia.

La profesión y el idealismo

“Cuando tú escribes algo a los 24 años, tienes una manera de ver la vida quizá mucho más idealista o mucho más romántica, en cuanto a todo; con la amistad sigue siendo igual de romántica y con el resto, un poco menos”.

Ha explicado que pensaba que sabía lo que había sobre la profesión de escritora, pero como no la conocía, la idealizó: “piensas que están ahí las musas, revoloteándote y al final no deja de ser un trabajo que implica rutina, ser muy constante y no tan soñadora”.