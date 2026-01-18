Sílvia Abril descobreix la recepta de paella de marisc més autèntica al Delta de l'Ebre
- La presentadora de La recepta perduda aprèn a cuinar una paella de marisc amb en Berti, un influencer del Delta de l’Ebre
- Descobreix com preparar una aranya amb patates, típica del municipi de Blanes
La paella és un plat que moltes persones han après a cuinar només observant com el feien els pares o les àvies a casa, entre aromes d’all, tomàquet i fum de llenya. No hi ha una única manera de preparar-la: cada família hi afegeix els seus tocs i secrets. A La recepta perduda, la Sílvia Abril viatja fins al Delta de l’Ebre, una terra d’arròs i marisc, per descobrir com preparar una paella autèntica.
La presentadora arriba al Delta amb la missió de trobar algú que li ensenyi la recepta de l’arròs de marisc, un dels plats més representatius de la zona. El seu mestre és en Berti, un jove influencer ebrenc que comparteix vídeos a les xarxes per reivindicar la seva terra i el seu accent, i que va començar a fer-se conegut gràcies als seus doblatges. Cuinen dins una barraca, un edifici construït amb fang que es manté fred per dins, perfecte per suportar els dies d’estiu.
Què es necessita per fer l’arròs?
|Ingredients
|Preparació
|
|
Segons en Berti, el més essencial és l’arròs, i a partir d’aquí cal posar-hi imaginació. Ell acostuma a fer servir musclos, calamars o sípia, segons el que trobi fresc a la peixateria. Per al sofregit cal ceba, tomàquet, all i tres pebrots. El brou ha de ser de peix, fet a casa o comprat, per potenciar el sabor del plat.
L’elaboració pas a pas
Comença pel sofregit: talla la ceba i els pebrots, tritura’ls, i afegeix-hi els tomàquets per obtenir una base homogènia. Escalfa la paella amb un rajolí d’oli i afegeix-hi els llagostins, el pop, la sípia i les petxines. Reserva els llagostins per decorar. A continuació, incorpora el sofregit i remena. Quan agafi color, afegeix l’arròs, dues o tres grapades per persona, i una mica del caldo dels musclos. Finalment, aboca-hi el brou de peix i una mica de sal. Apaga el foc, tapa la paella amb draps i deixa-la reposar cinc minuts. Passat aquest temps, ja estarà llesta per servir i gaudir-la.
La història d’en Berti
Als 18 anys, en Berti volia ser actor, però en quedar-se fora de l’Institut del Teatre va decidir obrir-se camí pel seu compte. Amb els estalvis, es va comprar un micròfon i un ordinador per fer doblatges des de casa i penjar-los a les xarxes socials. Un d’aquests vídeos es va fer viral i li va canviar la vida. Explica que la separació dels seus pares, quan era petit, el va marcar profundament, però amb el temps i la teràpia ha après a valorar el que l’envolta i a estimar-se més.