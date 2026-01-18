Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

Sílvia Abril descobreix la recepta de paella de marisc més autèntica al Delta de l'Ebre

Sílvia Abril descobreix la recepta de paella de marisc més autèntica al Delta de l'Ebre
La paella de marics que la Sílvia Abril cuina juntament amb en Berti RTVE Catalunya
Yusra Alami Marrad
Yusra Alami Marrad Redactora

La paella és un plat que moltes persones han après a cuinar només observant com el feien els pares o les àvies a casa, entre aromes d’all, tomàquet i fum de llenya. No hi ha una única manera de preparar-la: cada família hi afegeix els seus tocs i secrets. A La recepta perduda, la Sílvia Abril viatja fins al Delta de l’Ebre, una terra d’arròs i marisc, per descobrir com preparar una paella autèntica.

La presentadora arriba al Delta amb la missió de trobar algú que li ensenyi la recepta de l’arròs de marisc, un dels plats més representatius de la zona. El seu mestre és en Berti, un jove influencer ebrenc que comparteix vídeos a les xarxes per reivindicar la seva terra i el seu accent, i que va començar a fer-se conegut gràcies als seus doblatges. Cuinen dins una barraca, un edifici construït amb fang que es manté fred per dins, perfecte per suportar els dies d’estiu.

Què es necessita per fer l’arròs?

Arròs de mariscArròs de marisc
Ingredients Preparació
  • Arròs
  • Musclos
  • Calamar o Sípia
  • Marisc del dia
  • 1 ceba
  • 3-4 pebrots
  • 1 all
  • Tomàquet
  • Oli i sal
  1. Talla la ceba i el pebrot
  2. Tritura la ceba i el pebrot
  3. Afegeix tomàquet i torna a triturar
  4. Posa la paella al foc i tira-li un raig d’oli d’oliva
  5. Salteja el marisc
  6. Afegeix els llagostins
  7. Afegeix la sípia
  8. Afegeix els musclos
  9. Tira la salsa del sofregit
  10. Quan el sofregit ja està cuit, posa-li l’arròs
  11. Incorpora l’aigua on estaven els musclos
  12. Afegeix el brou de peix
  13. Afegeix sal
  14. Apaga el foc i deixa reposar l’arròs
  15. Espera 5 minuts
  16. Abans de servir, afegeix els llagostins

Segons en Berti, el més essencial és l’arròs, i a partir d’aquí cal posar-hi imaginació. Ell acostuma a fer servir musclos, calamars o sípia, segons el que trobi fresc a la peixateria. Per al sofregit cal ceba, tomàquet, all i tres pebrots. El brou ha de ser de peix, fet a casa o comprat, per potenciar el sabor del plat.

L’elaboració pas a pas

Comença pel sofregit: talla la ceba i els pebrots, tritura’ls, i afegeix-hi els tomàquets per obtenir una base homogènia. Escalfa la paella amb un rajolí d’oli i afegeix-hi els llagostins, el pop, la sípia i les petxines. Reserva els llagostins per decorar. A continuació, incorpora el sofregit i remena. Quan agafi color, afegeix l’arròs, dues o tres grapades per persona, i una mica del caldo dels musclos. Finalment, aboca-hi el brou de peix i una mica de sal. Apaga el foc, tapa la paella amb draps i deixa-la reposar cinc minuts. Passat aquest temps, ja estarà llesta per servir i gaudir-la.

Arròs de marisc

La Sílvia Abril cuinant amb en Berti un arròs de marisc RTVE Catalunya

La història d’en Berti

Als 18 anys, en Berti volia ser actor, però en quedar-se fora de l’Institut del Teatre va decidir obrir-se camí pel seu compte. Amb els estalvis, es va comprar un micròfon i un ordinador per fer doblatges des de casa i penjar-los a les xarxes socials. Un d’aquests vídeos es va fer viral i li va canviar la vida. Explica que la separació dels seus pares, quan era petit, el va marcar profundament, però amb el temps i la teràpia ha après a valorar el que l’envolta i a estimar-se més.

Es noticia: