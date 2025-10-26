Enlaces accesibilidad
Caldereta de xai, una recepta arrelada a la terra
La caldereta de xai cuinada, llesta per servir RTVE Catalunya
Yusra Alami Marrad
La caldereta de xai és un plat dels reconfortants: calent i pensat per compartir. Tot i que tradicionalment es preparava amb les parts menys nobles de l’animal, com el coll o el pit, avui també és habitual elaborar-lo amb cuixa i espatlla. Els seus orígens es troben en els pastors castellans, que aprofitaven tot el que la terra els proporcionava, tant en carn com en hortalisses. Els vegetals varien segons la llar i l’hort de cadascú, fet que converteix aquesta recepta en un exemple d’aprofitament dels productes de l’entorn.

A La recepta perduda, Sílvia Abril viatja fins al Montseny, un paratge on la natura és protagonista, per trobar-se amb la Laia Aguilà, que l’acompanyarà en l’elaboració de la caldereta de xai. És una dona que viu de manera autosuficient en una masia del segle X des dels 21 anys. Tot i que gaudeix de la cuina, es dedica principalment a l’artesania de la llana, venent les peces que confecciona o impartint tallers.

La Sílvia Abril i la Laia Aguilà cuinant una caldereta de xai RTVE Catalunya

La Laia, juntament amb altres dones del Montseny, forma part de l’associació Arremangades, en què cadascuna treballa una artesania diferent. El col·lectiu dona visibilitat a l’apoderament femení i contribueix a reforçar el paper de la dona en el món rural.

  • Xai (2 espatlles i 2 cuixes)
  • Gingebre 
  • Xirivies
  • Ametlles (picada)
  • Vi blanc (picada)
  • Pa torrat (picada)
  • Alls tendres (picada)
  • Llenya d'alzina
  • Cebes
  • Ginebró 
  • Sal
  • Pebre
  • Llaurer
  • Brou de pollastre
  • Cibulet
  • Pebrot de cirereta
  1. Posem el xai al forn.
  2. Rentem les xirivies.
  3. Sense treure la pela a les xirivies, les tallem.
  4. Posem les xirivies a la cassola.
  5. Tallem les pastanagues, els naps i les cebes.
  6. Afegim les verdures que hem tallat a la cassola.
  7. Fem una picada d'alls i ametlles.
  8. Quan el xai és una mica cuit, l'afegim a la cassola a talls.
  9. Tirem a la cassola la picada i el brau i ho deixem fent xup-xup una horeta.
  10. Ho emplatem amb el cibulet com a guarnició.
  11. Llest per consumir.

Per preparar la caldereta de xai es poden fer servir tota mena de verdures, però en aquesta ocasió s’han escollit xirivies, pastanagues, naps i cebes. Collir o adquirir aliments de temporada és una manera de sostenibilitat, ja que permet cuinar en sintonia amb el que ofereix la terra. Així, el resultat varia segons l’estació de l’any.

La recepta de caldereta de xai

El primer pas per cuinar en un forn de pedra és netejar-lo abans de col·locar-hi el xai. Amb la brasa a dins, la carn es posa en una safata perquè es vagi coent. Mentrestant, es tallen les xirivies i la resta d’hortalisses. En aquest cas, la Laia no les pela, només les esbandeix. El sofregit es deixa coure a foc lent i, quan el líquid s’evapora, s’hi afegeix el brou de pollastre prèviament preparat amb un toc de gingebre. També s’hi pot incorporar un gra de ginebró, una planta de gust intens i llenyós. Paral·lelament, amb un morter es prepara la picada d’alls i ametlles. Quan el xai ja està fet al forn, es talla i es posa a la cassola. Després s’hi afegeixen la picada i el brou, es deixa coure uns minuts més i queda llest per servir i gaudir en bona companyia.

Bon profit!

