Recuit, el formatge fresc de l'Empordà
- La Recepta Perduda, amb Sílvia Abril, explica quin és el procés de cocció del recuit, el formatge fresc típic de l’Empordà
- Aprèn a cuinar una caldereta de xai típica del Montseny
La gastronomia catalana compta amb infinitat de productes que són típics de determinades comarques o municipis, i el recuit és un d’ells. A La Recepta Perduda, Sílvia Abril es desplaça fins al Montseny per preparar una caldereta de xai amb ingredients de la zona, però com a postres inclou al menú aquest tipus de formatge fresc que està estretament relacionat amb l’Empordà.
Què és el recuit?
En parlar de recuit, es fa referència a un tipus de formatge fresc que és molt consumit a les poblacions del nord-est de Catalunya. Com comenta Sílvia Lluís, formatgera, “no hi ha molta gent que el conegui si no ets de la zona de l’Empordà, que l’has vist tota la vida”. Ara bé, les seves característiques el converteixen en un aliment tan especial que “quan es tasta, fa que sigui molt valorat”, afegeix.
El recuit és un formatge molt fi, de gust suau i fàcil de digerir. “Senta molt bé perquè no té greix”, comenta la formatgera, qui també assenyala que “té unes propietats que et donen impuls i energia”.
Així es prepara el recuit
El mateix nom del producte ja dona idea del tipus de preparació que requereix. “Es diu recuit perquè fas una recocció d’un formatge”, confirma Sílvia Lluís. En el seu cas, els preparen amb quallades de llet crua perquè el tipus de formatges que produeixen es fan amb aquesta base. “Una vegada tret el formatge, es fa la recocció del xerigot, el líquid sobrant del formatge fet, i quan puja a 73 graus, apareix com per màgia una precipitació”, relata.
El següent pas també és clau perquè el recuit sigui com ha de ser. Amb un cullerot especial s’extreuen de l’olla els petits trossets de producte resultants i es van emmotllant dintre d’un motlle que porta un drap a la base. “Si no el portés, no es podria agafar”, aclareix la formatgera.
Com menjar el recuit
Val a dir que la producció de recuit es força escassa en relació amb la quantitat de llet que es fa servir: de 300 litres surten un màxim de vuit quilos. Aquest formatge fresc es pot menjar tant en plats salats com en dolços. La més coneguda és en forma de postres, amb sucre o mel, però en els darrers anys ha anat creixent el costum de consumir-lo amb alvocat o salmó.