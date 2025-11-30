Recepta de llibrets de llom: pas a pas per preparar-los a casa
- Descobreix com cuinar llibrets de llom, una recepta casolana que continua encantant els més petits arreu de Catalunya
- Sílvia Abril aprèn a La recepta perduda com cuinar una sopa de ceba de la Seu d'Urgell
Els llibrets de llom són una recepta tradicionalment vinculada a la cuina familiar i als àpats infantils. Són senzills de preparar i requereixen pocs ingredients, però continuen essent un dels plats preferits pels més petits. L’origen d’aquesta elaboració es remunta a finals dels anys trenta, a Barcelona, quan la burgesia ja començava a degustar aquests entrepans d’ou. A La recepta perduda la Sílvia Abril troba la millor manera de fer-la i, així, poder gaudir-la amb els seus familiars de totes les generacions.
Perafita i el Lluçanès
Sílvia Abril arriba en bicicleta fins al poble de Perafita, situat a la nova comarca del Lluçanès. Aquesta zona és reconeguda per la qualitat del porc, l’element principal dels llibrets. Allà coneix Albert Blanco, pare de dos fills i nascut a Barcelona, que des de ben jove viu al municipi. Juntament amb ell, i, després amb els seus dos fills petits, cuinaran uns llibrets que més tard menjaran amb els seus companys de l’escola.
|Ingredients
|Preparació
Què es necessita?
Per aconseguir uns llibrets saborosos és essencial un bon tall de llom, la base del plat. Pel que fa al pernil i al formatge, cal apostar per una quantitat generosa. El formatge pot ser qualsevol de gust suau i textura cremosa, perfecte perquè es fongui amb la calor. També s’hi afegeixen pa ratllat, oli i ou per a l’arrebossat. Finalment, unes patates per fregir són una bona opció per completar el plat.
Pas a pas
És recomanable demanar al carnisser que talli directament el llom amb la forma adequada, per evitar fer-ho a casa. El primer pas és farcir la carn amb formatge i pernil, tancant-la amb escuradents perquè no s’escapi el farcit. Tot seguit, s’arrebossa amb farina, ou, sal i pa ratllat. Aquesta capa cruixent aporta l’umami i evita que el formatge surti mentre es fon. Després, només cal fregir els llibrets amb oli d’oliva, vigilant que no es cremin. El resultat és un exterior cruixent i daurat, amb un interior melós i aromàtic. Finalment, poden acompanyar-se amb patates al gust.
Coques de Perafita
Les coques de Perafita són el producte més emblemàtic del forn Franquesa, establert al mateix poble. Elaborades des de 1952, han assolit fama arreu de Catalunya. Tot i que la més coneguda és la d’anís, també se’n fan de xocolata, de forner o de pinyons, entre moltes altres variants. Amb el temps, el negoci familiar ha crescut i actualment és present a Vic, Platja d’Aro, Barcelona, Besalú, Berga i Girona. Ja no hi ha excusa per a no tastar aquesta delícia catalana!