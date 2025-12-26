La recepta de burger de lluç amb no pa d'alvocat del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet cuina una hamburguesa que no deixa indiferent a ningú amb dos ingredients principals: l'alvocat i el lluç
- Combina aquest segon plat amb unes palmeres d'ametlles amb xocolata
Les hamburgueses són un recurs habitual quan no saps què preparar per sopar. Tot i això, poden acabar sent repetitives. Per trencar amb aquesta rutina, el Chef Bosquet proposa una versió elaborada amb lluç, un peix molt present a la dieta mediterrània. Té una carn suau, és saludable i s’adapta fàcilment a diferents receptes.
|Ingredients
|Preparació
|
|
El lluç destaca per ser baix en greixos, fet que el converteix en una bona opció per a dietes equilibrades. A més, és ric en proteïnes, vitamina B12, fòsfor i magnesi. La seva fàcil digestió el fa adequat per a estómacs sensibles o en moments de malestar.
Per preparar la carn de l’hamburguesa de lluç i gambot, utilitza una picadora i incorpora-hi tots els ingredients. Retira bé la pell i les espines del peix abans de començar. Afegeix l’all, prèviament picat, i reparteix-lo de manera homogènia. Incorpora una mica de julivert, fent servir només les fulles, ja que la tija aporta un punt d’amargor. Salpebra la barreja. Dona forma a la mescla fins a obtenir una hamburguesa i cuina-la a foc mitjà fins que quedi ben feta per dins i daurada per fora.
Talla l’alvocat i utilitza’l com si fos el pa. Amb una mica de iogurt, prepara la salsa que unirà l’alvocat amb el farcit. Com a toc final, afegeix sèsam negre. El resultat és una hamburguesa presentada entre dues meitats d’alvocat madur, en el seu punt òptim.