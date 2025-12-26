Enlaces accesibilidad
La recepta de burger de lluç amb no pa d'alvocat del Chef Bosquet

  • El Chef Bosquet cuina una hamburguesa que no deixa indiferent a ningú amb dos ingredients principals: l'alvocat i el lluç
  • Combina aquest segon plat amb unes palmeres d'ametlles amb xocolata
El Chef Bosquet mostrant la seva burger de lluç RTVE Catalunya
Chef Bosquet
Chef Bosquet

Les hamburgueses són un recurs habitual quan no saps què preparar per sopar. Tot i això, poden acabar sent repetitives. Per trencar amb aquesta rutina, el Chef Bosquet proposa una versió elaborada amb lluç, un peix molt present a la dieta mediterrània. Té una carn suau, és saludable i s’adapta fàcilment a diferents receptes.

Burger de lluç amb no pa d'alvocatBurger de lluç amb no pa d'alvocat
Ingredients Preparació
  • 2 Alvocat
  • 200 g Llom de lluç
  • Julivert fresc
  • 1 dent d'all
  • Sal
  • Pebre
  • 2 Gambots
  • 10 g Rúcula
  • 1 Tomàquet
  • 1 Cullerada de mostassa
  • 1 Cullerada de iogurt grec
  • 1 Cullerada de tahina
  • Sèsam negre

El lluç destaca per ser baix en greixos, fet que el converteix en una bona opció per a dietes equilibrades. A més, és ric en proteïnes, vitamina B12, fòsfor i magnesi. La seva fàcil digestió el fa adequat per a estómacs sensibles o en moments de malestar.

La burger de lluç amb no pa d'alvocat del Chef Bosquet RTVE Catalunya

Per preparar la carn de l’hamburguesa de lluç i gambot, utilitza una picadora i incorpora-hi tots els ingredients. Retira bé la pell i les espines del peix abans de començar. Afegeix l’all, prèviament picat, i reparteix-lo de manera homogènia. Incorpora una mica de julivert, fent servir només les fulles, ja que la tija aporta un punt d’amargor. Salpebra la barreja. Dona forma a la mescla fins a obtenir una hamburguesa i cuina-la a foc mitjà fins que quedi ben feta per dins i daurada per fora.

Talla l’alvocat i utilitza’l com si fos el pa. Amb una mica de iogurt, prepara la salsa que unirà l’alvocat amb el farcit. Com a toc final, afegeix sèsam negre. El resultat és una hamburguesa presentada entre dues meitats d’alvocat madur, en el seu punt òptim.

