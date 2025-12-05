Enlaces accesibilidad
Els dònuts de pastanaga saludables del Chef Bosquet: pas a pas

Sergi Frisach
Ingredients Preparació
  • 150 g de pastanaga
  • 2 ous
  • 60 g de dàtils sense os
  • 50 g de farina de civada
  • 1 culleradeta de canyella
  • 1 pessic de gengibre
  • 8 g de llevat químic
  • 1 iogurt grec
  • Canyella en pols per decorar
  1. Triturem la pastanaga
  2. Afegim la resta d'ingredients tret del iogurt i triturem bé
  3. Repartim els motlles prèviament greixats amb oli de coco
  4. Enfornem 20 minuts a 180ºC
  5. Deixem refredar i desemmotllem
  6. Passem el iogurt a un bol i mullem lleugerament la part superior de cada dònut
  7. Polvoregem amb canyella

El Chef Bosquet prepara al programa Cuina brutal uns dònuts de pastanaga, lleugers i saludables, elaborats amb farina de civada, dàtils i espècies com la canyella i el gingebre. Banyats amb iogurt i pols de canyella, aquestes postres culminen qualsevol menú amb un toc modern i saludable. Si ets llaminer, però vols menjar equilibrat, has de tastar aquesta recepta!

El dònut de pastanaga saludable és ideal per als més llaminers.

El dònut de pastanaga del Chef Bosquet a 'Cuina brutal'.

