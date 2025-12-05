Els dònuts de pastanaga saludables del Chef Bosquet: pas a pas
Cuina brutal
- El Chef Bosquet proposa de postres uns dònuts de pastanaga saludables per als més llaminers
|Ingredients
|Preparació
|
|
El Chef Bosquet prepara al programa Cuina brutal uns dònuts de pastanaga, lleugers i saludables, elaborats amb farina de civada, dàtils i espècies com la canyella i el gingebre. Banyats amb iogurt i pols de canyella, aquestes postres culminen qualsevol menú amb un toc modern i saludable. Si ets llaminer, però vols menjar equilibrat, has de tastar aquesta recepta!