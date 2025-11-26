Galetes sense sucre? El Chef Bosquet fa servir la civada a la seva recepta
- El Chef Bosquet prepara unes galetes lleugeres sense sucre afegit amb farina de civada, aptes per diabètics i celíacs
|Ingredients
|Preparació
Les galetes són molt versàtils. Es poden menjar i preparar de moltes maneres. Encanten als infants pel seu sabor dolç. Tanmateix, no se solen considerar un aliment saludable. No és el cas de les que prepara el Chef Bosquet, unes galetes de civada sense sucre.
A Cuina brutal, el xef prepara unes postres que puguin menjar tothom. Els ingredients principals que escull són farines de civada i d'ametlles, dàtils i xocolata. Amb ells, la seva elaboració és ideal per celíacs i diabètics. Per completar el plat afegeix gingebre i canyella, que donen un resultat de sabor brutal.