Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

Galetes sense sucre? El Chef Bosquet fa servir la civada a la seva recepta

  • El Chef Bosquet prepara unes galetes lleugeres sense sucre afegit amb farina de civada, aptes per diabètics i celíacs
  • Disponibles totes les receptes de Cuina brutal a RTVE Play
Galetes sense sucre? El Chef Bosquet fa servir la civada a la seva recepta
El Chef Bosquet amb les seves galetes de civada emplatades. RTVE Catalunya
Chef Bosquet
Chef Bosquet
Galetes de civadaGaletes de civada
Ingredients Preparació
  • 100 g Farina de civada
  • 50 g Farina d'ametlles
  • 30 g Aove (oli d’oliva verge extra)
  • 90 g Dàtils sense os
  • Pessic de canyella
  • Pessic de gingebre
  • 50 g Xocolata pura del 70%
  1. Tritura tots els ingredients fins a obtenir una massa homogènia
  2. Estira la massa entre dos papers de forn
  3. Talla amb un tallador de galetes
  4. Enforna 10 minuts a 160ºC

Les galetes són molt versàtils. Es poden menjar i preparar de moltes maneres. Encanten als infants pel seu sabor dolç. Tanmateix, no se solen considerar un aliment saludable. No és el cas de les que prepara el Chef Bosquet, unes galetes de civada sense sucre.

Galetes de civada amb xocolata

Les galetes de civada amb xocolata que prepara el Chef Bosquet. RTVE Catalunya

A Cuina brutal, el xef prepara unes postres que puguin menjar tothom. Els ingredients principals que escull són farines de civada i d'ametlles, dàtils i xocolata. Amb ells, la seva elaboració és ideal per celíacs i diabètics. Per completar el plat afegeix gingebre i canyella, que donen un resultat de sabor brutal.

Para todos los públicos Galetes de civada i xocolata - Cuina Brutal - Cuina Brutal | Veure
Cuina Brutal - Galetes de civada i xocolata
Es noticia: