Tasta unes postres saludables amb la recepta de dàtils farcits de pistatxo del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet banya els dàtils farcits de pistatxos en xocolata
- Disponibles a RTVE Play totes les receptes saludables i lleugeres de Cuina Brutal
|Ingredients
|Preparació
Els dàtils són un ingredient bàsic en la gastronomia dels països del Pròxim Orient. Aquesta fruita dolça és baixa en calories i, per tant, és un aperitiu ideal entre hores. A més, ajuda a recuperar energia després de fer activitats físiques. Les seves propietats han portat al Chef Bosquet a preparar-ne uns farcits de pistatxos i banyats en xocolata. Una combinació deliciosa!
A Cuina brutal, el xef barreja festucs amb llet de coco. El fruit sec és ric en greixos bons, proteïnes i fibra. Acaba l'elaboració amb el bany de xocolata, que recomana que tingui el percentatge de cacau més gran possible.