Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

Tasta unes postres saludables amb la recepta de dàtils farcits de pistatxo del Chef Bosquet

  • El Chef Bosquet banya els dàtils farcits de pistatxos en xocolata
  • Disponibles a RTVE Play totes les receptes saludables i lleugeres de Cuina Brutal
Tasta unes postres naturals amb la recepta de dàtils farcits de festucs del Chef Bosquet
El Chef Bosquet amb uns dàtils farcits de festucs banyats en xocolata. RTVE Catalunya
Chef Bosquet
Chef Bosquet
Dàtils farcits de pistatxoDàtils farcits de pistatxo
Ingredients Preparació
  • 8 Dàtils medjoul
  • 60 g Festucs
  • 100 g Llet de coco
  • 100 g Xocolata del 70%
  1. Tritura els festucs amb la beguda de coco per obtenir una pasta.
  2. Obre els dàtils, treu-ne el pinyol i farceix-los amb la pasta de festucs.
  3. Submergeix-los lleugerament en xocolata pura desfeta i deixa refredar 5 minuts.

Els dàtils són un ingredient bàsic en la gastronomia dels països del Pròxim Orient. Aquesta fruita dolça és baixa en calories i, per tant, és un aperitiu ideal entre hores. A més, ajuda a recuperar energia després de fer activitats físiques. Les seves propietats han portat al Chef Bosquet a preparar-ne uns farcits de pistatxos i banyats en xocolata. Una combinació deliciosa!

Dàtils farcits de festucs

Uns dàtils farcits de pistatxos banyats en xocolata RTVE Catalunya

A Cuina brutal, el xef barreja festucs amb llet de coco. El fruit sec és ric en greixos bons, proteïnes i fibra. Acaba l'elaboració amb el bany de xocolata, que recomana que tingui el percentatge de cacau més gran possible.

Para todos los públicos Dàtils farcits de festuc banyats en xocolata - Cuina Brutal - Cuina Brutal | Ver
Cuina Brutal - Dàtils farcits de festuc banyats en xocolata
Es noticia: