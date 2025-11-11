Enlaces accesibilidad
Fusió entre el Marroc i Grècia: la recepta de moniato farcit de cigrons del Chef Bosquet

  • Dona una volta a com cuinar el moniato amb la pasta harissa marroquina i el formatge feta grec
  • Més combinacions innovadores del Chef Bosquet disponibles a RTVE Play
Ingredients Preparació
  • 1 Moniato
  • Barreja d'espècies harissa
  • 1 Iogurt grec
  • 100 g Cigrons cuits
  • Coriandre fresc
  • 30g Formatge feta
  1. Fes un tall al moniato i cuina'l durant 10 minuts al microones a màxima potència.
  2. Barreja els cigrons cuits amb les espècies i salteja'ls en una paella durant uns minuts.
  3. Obre el moniato per la meitat i al centre hi afegeixes una mica de iogurt grec.
  4. Sobre el iogurt afegeix-hi els cigrons i decora amb una mica de formatge feta i coriandre picat.

El moniato és un tubercle amb molt potencial culinari, però no té la mateixa presència a la nostra gastronomia que la patata. Té els seus matisos que el diferencien, com un sabor més dolç, major cremositat i més fibra. El Chef Bosquet aprofita la versatilitat que té aquest aliment per preparar-lo farcit de cigrons especiats.

Un plat de moniato farcit de cigrons amb pasta harissa i formatge feta RTVE Catalunya

L'elaboració que prepara el xef a Cuina brutal té un fort contrast a causa de la presència de dos ingredients representatius de cultures mediterrànies. Per una banda, està el formatge feta de Grècia, que aporta el gust salat al plat. Per altra banda, està la pasta harissa, provinent del Marroc, utilitzada pels guerrers àrabs per les seves propietats digestives.

