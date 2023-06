Los dátiles son uno de esos alimentos altamente nutritivos y que se han comido desde la antigüedad por su alto aporte energético, especialmente entre las poblaciones asentadas en zonas áridas como los desiertos. Y es que, la palmera datilera, cuyo origen se cree que está en el Golfo Pérsico, se cultiva desde hace más de 5.000 años. Actualmente todos conocemos esta fruta, pero ¿sabías que existe una gran variedad de dátiles? Los descubrimos en Ahora o Nunca.

Variedades de dátiles

Pero si ahondamos un poco más en su clasificación, podemos diferenciar entre distintas variedades de dátiles. Las principales son:

El Deglet Noor se cultiva, principalmente, en Argelia, Túnez y EE.UU. Tiene la piel lisa y brillante, es un dátil tierno y muy versátil, perfecto para recetas dulces y saladas. No me extraña que sea uno de los más comercializados en todo el mundo. Aparte, su poca humedad hace que se conserve durante más tiempo.

El Medjool puede llegar a los 5cm. Es muy tierno y jugoso, tiene una piel oscura y rugosa y es de los más dulces. Gracias a ello, esta variedad se utiliza mucho en repostería. Se cultiva en Elche, al igual que la variedad confitera, que tiene las mismas características.

Otra de las variedades más comunes es el dátil Khadrawy. Algo más pequeño, pero muy jugoso, su interior blando y dulce tiene un sabor que recuerda a la miel.

Así podríamos seguir enumerando variedades de dátiles: Amary, Dayri, Zahidi… Aunque, es importante destacar que no todas las palmeras dan dátiles y no todos los dátiles son comestibles. Como ejemplo, los frutos de la palmera canaria (Phoenix canariensis) que no son comestibles y su función es más bien ornamental.