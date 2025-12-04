Enlaces accesibilidad
El cruixent de pastanaga amb formatge del Chef Bosquet: pas a pas

  • El Chef Bosquet col·loca trossos de pastanaga sobre una base de formatge al forn
El Chef Bosquet mostrant el seu cruixent de pastanaga RTVE Catalunya
Sergi Frisach
Ingredients Preparació
  • Una pastanaga
  • 50 g de parmesà
  • 40 g de formatge curat
  1. Pela la pastanaga i talla-la a rodanxes molt fines
  2. Ratlla el formatge i reparteix sobre paper de forn
  3. Posa les làmines de pastanaga i cobreix amb formatge
  4. Enforna durant uns 20 minuts a 180ºC

El cruixent de pastanaga del Chef Bosquet és una combinació senzilla però sorprenent, i pot entrar en qualsevol menú tant deliciós com equilibrat. Es basa en làmines fines de pastanaga coronades amb formatge parmesà i curat, el qual s'enforna fins que queda ben daurat. És un plat ràpid, saborós i amb contrastos que funcionen!

El cruixent de pastanaga amb formatge és un plat molt senzill i ràpid de fer.

El cruixent de pastanaga amb formatge del Chef Bosquet a 'Cuina Brutal'.

