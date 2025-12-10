Milanesa baixa en greix? Tasta aquesta recepta del Chef Bosquet!
- El Chef Bosquet prepara una milanesa amb l'únic greix del farcit de formatge
- Més receptes saludables a Cuina brutal, disponible a RTVE Play
|Ingredients
|Preparació
|
|
La milanesa és un plat icònic a Amèrica Llatina, especialment a l'Argentina. Tanmateix, com el seu nom indica, el seu origen és a la ciutat italiana de Milà. Va arribar a Amèrica del Sud amb les onades d'immigrants italians als segles XIX i XX. Tot i que ha evolucionat, s'ha mantingut com un plat de carn, normalment vedella, i fregit. La versió que prepara el Chef Bosquet és de pollastre farcit de formatge, cuinada al forn per reduir al mínim el greix.
A Cuina brutal, el xef prepara una barreja de flocs de blat de moro amb sal, orenga seca, pebre i all en pols per arrebossar la carn. A més, fa servir formatge mozzarella per farcir els filets de pollastre. Finalment, una vegada ha fornejat la milanesa, hi afegeix a sobre puré de tomàquet i formatge curat per un gratinat final.