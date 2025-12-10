Enlaces accesibilidad
Milanesa baixa en greix? Tasta aquesta recepta del Chef Bosquet!

  • El Chef Bosquet prepara una milanesa amb l'únic greix del farcit de formatge
El Chef Bosquet amb la seva milanesa de pollastre farcit. RTVE Catalunya
Ingredients Preparació
  • 8 Filets fins de pollastre
  • 2 Ous
  • 4 Talls de formatge mozzarella
  • 150 g Flocs de blat de moro sense sucre
  • All en pols
  • Sal
  • Orenga seca
  • Pebre
  • Puré de tomàquet
  • 30 g Formatge curat
  • 10 g Alfàbrega fresca
  1. Col·loca un filet de pollastre sobre una làmina de formatge i tanca'l amb un altre filet de pollastre
  2. Tritura els flocs de blat de moro juntament amb l’all en pols, la sal, el pebre i l’orenga
  3. Passa els filets amb formatge per ou batut i, tot seguit, per la barreja de blat de moro
  4. Col·loca els filets sobre paper de forn i enforna durant 10 minuts a 200 °C
  5. Cobreix amb una cullerada de puré de tomàquet i làmines de formatge curat, gratina 5 minuts més

La milanesa és un plat icònic a Amèrica Llatina, especialment a l'Argentina. Tanmateix, com el seu nom indica, el seu origen és a la ciutat italiana de Milà. Va arribar a Amèrica del Sud amb les onades d'immigrants italians als segles XIX i XX. Tot i que ha evolucionat, s'ha mantingut com un plat de carn, normalment vedella, i fregit. La versió que prepara el Chef Bosquet és de pollastre farcit de formatge, cuinada al forn per reduir al mínim el greix.

Cuina brutal - Milanesa de pollastre farcit

A Cuina brutal, el xef prepara una barreja de flocs de blat de moro amb sal, orenga seca, pebre i all en pols per arrebossar la carn. A més, fa servir formatge mozzarella per farcir els filets de pollastre. Finalment, una vegada ha fornejat la milanesa, hi afegeix a sobre puré de tomàquet i formatge curat per un gratinat final.

