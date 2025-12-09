La recepta saludable de milfulls d'albergínia del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara un plat lleuger i nutritiu amb el melós del vegetal
Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
|
|
L'albergínia és, a diferència del que pensen molts, un fruit, no una verdura. Tot i que és molt baixa en calories, absorbeix fàcilment oli quan es fregeix. A més, sempre s'ha de cuinar abans de menjar-la perquè conté solanina, un tòxic natural. Aquest vegetal carnós és el protagonista de la recepta de milfulles del Chef Bosquet.
El xef prepara a Cuina brutal una barreja de formatges entre les capes d'albergínia. Concretament, utilitza curat, mozzarella i blau. Per potenciar el sabor del milfulls, afegeix un toc de pebre, orenga seca, sal i romaní sec. A més, com remulla les làmines abans de fornejar no hi queda excés de greix!