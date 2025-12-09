Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

La recepta saludable de milfulls d'albergínia del Chef Bosquet

  • El Chef Bosquet prepara un plat lleuger i nutritiu amb el melós del vegetal
  • Troba a RTVE Play més receptes nutritives de Cuina brutal
La recepta saludable de milfulls d'albergínia del Chef Bosquet
El Chef Bosquet emplata un milfulles d'albergínia. RTVE Catalunya
Chef Bosquet
Chef Bosquet
Milfulles d'albergíniaMilfulles d'albergínia
Ingredients Preparació
  • 1 Albergínia
  • 20 g Formatge curat
  • 30 g Formatge mozzarella ratllat
  • 15 g Formatge blau
  • Pebre
  • Sal
  • Orenga seca
  • Romaní sec
  1. Talla l’albergínia a làmines molt fines i submergeix-la en aigua freda amb sal durant uns minuts
  2. Ratlla el formatge curat i el barreja amb la mozzarella i les espècies
  3. Alterna les rodanxes d’albergínia amb la barreja de formatges
  4. Sobre cada petit munt, afegeix una mica de formatge blau i el formatge que ens ha sobrat del pas anterior
  5. Enforna durant 15 minuts a 200 °C

L'albergínia és, a diferència del que pensen molts, un fruit, no una verdura. Tot i que és molt baixa en calories, absorbeix fàcilment oli quan es fregeix. A més, sempre s'ha de cuinar abans de menjar-la perquè conté solanina, un tòxic natural. Aquest vegetal carnós és el protagonista de la recepta de milfulles del Chef Bosquet.

Milfulls d'albergínia fora del forn

Uns milfulls d'albergínia just després de treure'ls del forn. RTVE Catalunya

El xef prepara a Cuina brutal una barreja de formatges entre les capes d'albergínia. Concretament, utilitza curat, mozzarella i blau. Per potenciar el sabor del milfulls, afegeix un toc de pebre, orenga seca, sal i romaní sec. A més, com remulla les làmines abans de fornejar no hi queda excés de greix!

Para todos los públicos Milfulls d'albergínia - Cuina brutal - Cuina Brutal | Veure
Cuina brutal - Milfulls d’albergínia
Es noticia: